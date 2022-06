Candidatos para Veracruz

“Morena es el brazo político

del crimen organizado”

Lilly Téllez, Senadora

La frase de: “después de Cuitláhuac...” no es nuestra, se acuñó desde que en el 18 ganó la gubernatura del estado con el apoyo de los votos de odio contra el priista Javier Duarte de Ochoa y el panista Miguel Ángel Yunes. Contra Javier porque fue el que con sus acciones derramó el vaso de agua, fue el que más saqueó al estado con la ayuda de su ex esposa Karime Macías, entonces no se podía seguir apoyando a priistas aunque en ese momento estuviera compitiendo uno distinto, ni modo el daño estaba hecho y contra Miguel Ángel Yunes del PAN porque en los dos años que estuvo como gobernante se dedicó a cobrar facturas pendientes, a perseguir a los ladrones del duartismo, a los que desvalijó, y a impulsar a su hijo para heredarle el poder.En ambos casos los agravios pudieron más que la presencia de uno de los mejores políticos que hay en Veracruz, José Yunes Zorrilla. El profesional de la política, el experto en administración pública, el que tiene estudios del más alto nivel sobre economía, el que ha demostrado que primero están los ciudadanos a los que entrega su tiempo, dinero y esfuerzo, a cambio de nada, por el placer de servir.Hoy que estamos a escasas 120 semanas de que termine esta pesadilla llamada Cuarta Transformación, en resonancia con lo que pasa en la Presidencia, también han saltado al escenario muchos aspirantes a suceder al inge García Jiménez. Es el Presidente del Congreso diputado Sergio Jiménez Luna, originario de Minatitlán; es la zacatecana Rocío Nahle García; es el bajacaliforniano Eric Cisneros Burgos; es el poblano primo hermano del Gobernador, Eleazar Guerrero Pérez, quien con una organización independiente pagada desde la Secretaría de Finanzas se desplaza por todo el territorio veracruzano presumiendo su mediocridad y otros muchos más que piensan que lograr la gubernatura es cualquier cosa, como le tocó a Cuitláhuac, quien llegó sin darse cuenta, pero no pudo.Por el lado de la alianza de partidos que se está formando, depende de ellos y sus cuadros a quién pondrán como candidato, y cuando eso suceda el grueso de la sociedad los millones de votos que habrá de rechazo a Morena se decantarán a favor del mejor y con él irán todos; sociedad, organizaciones políticas, empresariales, magisteriales, del sector salud, de los partidos de la oposición que sobrevivan, sumados con el objetivo de cambiar la tragedia que estamos viviendo con esta 4T.Y los candidatos, cuando menos al Senado de la República y al Gobierno del Estado, esos los decidirá Andrés Manuel López Obrador, sin la influencia de nadie, a lo mejor le pide a su compadre que lo ayude en esta tarea el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, pero no creemos que un dictador de los niveles de AMLO permita que esas decisiones las tomen otras junto con él, no, eso será atribución del Señor Presidente de la República, así es que hay que centrar la bacinica porque sus acciones salpican al gobernante.Lo que no sabían, ahora sí, los colaboradores del Gobernador del Estado, es que el más cercano político veracruzano al presidente AMLO es el delegado de los Programas de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien por cierto se encargó de confirmar la cancelación de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Coatzacoalcos para encabezar los festejos del Día de la Marina este miércoles 1 de junio.La decisión se tomó para estar pendiente de los posibles daños del huracán Ágatha, que ya se degradó a tormenta tropical, aunque se sabe que fue más bien para evitar malos momentos al tabasqueño pues un numeroso grupo de familiares de desaparecidos, se organizaban para ir a plantarse frente al presidente para reclamar su intervención.En entrevista, el delegado de los programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en el monitoreo de Ágatha "y entiendo que en otras encomiendas".De ahí que los festejos del Día de la Marina se realizarán en la Ciudad de México.Agatha se ha ido debilitando después de tocar tierra en el sur del estado como un huracán de categoría 2 este lunesLuego de degradarse a tormenta tropical, el sistema ahora es una depresión tropical, mientras continúa moviéndose tierra adentro del país, según el Centro Nacional de Huracanes.El presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, fue sobre las controversias generadas entre las candidatas a reina del Carnaval 2022, y el ex político priista dijo que la situación se registró porque el representante de la candidata Miriam Carballo llegó a depositar cuando faltaba un minuto para las 8 de la noche y el reglamento marca que pueden hacerlo hasta las 8 pm, pero Yeri MUA llegó a decir que no se podía depositar y que se estaba haciendo fraude, aunque se le indicó que aún estaban dentro del horario y no pasó a mayores.Y es que se había señalado que Yeri MUA pidió al Comité no hacer trampa y no dejar ingresar dinero fuera del horario y que por su parte Miriam Carballo, se había quejado porque no dejaron pasar a su familia, por lo que Pérez Fraga aclaró lo anterior.Aseguró que se trató de una contienda transparente, con las urnas cerradas, sin fraude, destacó que no se incurrió en ninguna falta.Dijo que se encuentran contentos de la participación que se dio en el proceso para la conformación de la Corte Real del Carnaval de Veracruz, se reunieron entre 4 y 5 millones de pesos, nunca se había tenido una cantidad así en los cómputos.Explicó que el dinero recaudado se destina para la realización de la fiesta, la cual cuesta 50 millones de pesos.Para la fiesta se destina lo que se recauda con los comerciantes, patrocinadores y finalmente lo del cómputoPor otra parte, informó que hoy la alcaldesa va a hacer la presentación oficial de la Corte a las 10 de la mañana en el Zócalo.Con lo del levantón del director de la Policía Vial de Veracruz, el Gober ya aprendió a no entrometerse en este tipo de asuntos que no son de su competencia; ahora falta que la Fiscal cumpla con eso de que ya no habrá más violencia y se acabó la impunidad porque ambas cosas van al alza.