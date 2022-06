Sergio va con Adán

Ante el manifiesto repudio del grupo gobernante de Morena en Veracruz, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aspirante a la gubernatura de 2024, decidió apostarle al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, considerado el caballo negro para suceder a su paisano Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, si es que la nominación se les complicara a los dos precandidatos punteros: el canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, la favorita del gobernador Cuitláhuac García y de Rocío Nahle, la secretaria de Energía que a su vez pretende suceder al mandatario veracruzano.Afín al grupo político morenista de Texcoco, Estado de México –que lidera el senador Higinio Martínez y del que forman parte también Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública, y el coordinador general de Aduanas, Horacio Duarte, de quien el abogado oriundo de Minatitlán fue suplente en la Cámara de Diputados en la Legislatura federal anterior–, Gutiérrez Luna se acaba de manifestar abiertamente por el gobernador de Tabasco con licencia.En una amplia entrevista concedida al diario porteño Notiver, Sergio Gutiérrez se pronuncia sin ambigüedades por Adán Augusto para la sucesión presidencial de 2024 que coincidirá con la elección de gobernador de Veracruz.¿Claudia Sheinbaum o Ebrard?, le pregunta la columnista Elia Melchi.“Creo que a mí me gusta lo que está haciendo Adán Augusto, me gusta el trabajo político, es un gran hombre del movimiento que podría darle continuidad al trabajo de la Cuarta Transformación”, afirma.¿Cree que podría ser un candidato?, le inquiere la entrevistadora.“Él podría ser un gran candidato y un buen Presidente, Adán”, reafirma.Ante la pregunta de a qué grupo pertenece, Sergio revela sus vínculos políticos con otros personajes de poder dentro de Morena.“Te podría decir que en la Legislatura pasada hice una gran amistad con Mario Delgado, cuando él llegó como presidente del partido fui con la representación de Morena ante el INE; gran amigo de Nacho Mier, poblano (coordinador de la diputación morenista), y también tengo una gran relación con Adán Augusto, se puede decir que son referentes políticos en Morena con los que trato de coordinarme, pero también te puedo decir la verdad de las verdades: que trato de hablar con todos, no me pongo fantasmas en la mente con respecto de unos y de otros. Citlalli Hernández (senadora) es gran, gran amiga, la secretaria general del partido, ella está identificada con Claudia Sheinbaum, y así voy teniendo amigos en todos lados, soy de la idea de sumar y sumar y no ir con estereotipos de grupos o no”.Por eso no fue casual que este sábado el abogado minatitleco acompañara al titular de la Segob al estado de Aguascalientes al precierre de la campaña de la candidata a gobernadora Nora Ruvalcaba, en cuya camioneta conducida por la abanderada morenista sólo viajaron Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Ignacio Mier, Mario Delgado, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, y el diputado Gutiérrez Luna.Rocío Nahle, quien había volado con ellos desde la Ciudad de México, no alcanzó asiento.Al parecer el sábado fue un día poco agradable para la senadora de Veracruz con licencia, pues en la fotografía de grupo que se tomaron por la mañana antes de abordar el avión que los trasladaría a Aguascalientes, el adusto semblante de la secretaria de Energía contrasta con los rostros sonrientes de sus acompañantes, principalmente el de Sergio Gutiérrez.Y el humor de Nahle se reflejó también en el escueto mensaje que ese sábado difundió en su cuenta de Twitter: “Aguascalientes! @Nora Ruvalcaba”. Y tan, tan."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "