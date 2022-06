¿Tiempo de huracanes?...

1. Si el expediente Alito cambia de rumbo, también las perspectivas de la Triple alianza. Bastará que demuestre lo contrario de lo que se diga en los audios de supuestas afirmaciones de Alejandro Moreno, el aún presidente nacional del PRI.Y todo esto porque el priista ante la lumbre por los aparejos, está dispuesto a quemar los pastizales que en esta época arderán al menor amago.Como quien dice: lo que tope me lo llevo.La arena política se ha convertido en circo romano con la debida disculpa; se han roto las reglas de la normalidad y el respeto para candidatos y no candidatos; importa ganar y nada más, que las cuentas se harán después.Este fin de semana habrá elecciones en seis entidades federativas y lo que menos importa a los electores es el borrego corriente de “traidores a la patria”. Ese asunto se acabó antes de iniciarse; sus efectos nunca aparecieron y a pesar de ello, el resultado ha sido al revés.Cada quien es libre de incinerarse en la forma que guste.2. Vaya; Checo Pérez hizo una carambola de tres bandas; su triunfo en la carrera de Montecarlo; demostró que es tan bueno o mejor que el puntero de la clasificación mundial de pilotos de Fórmula Uno, y para rematar, su desconocida cercanía con el ex presidente Felipe Calderón y para rematar, su renovación de contrato con Red Bull...3. El ciclón Ágatha puso a correr a los responsables de la seguridad y protección civil no solo de Oaxaca, sino a quienes tienen esos cargos en Guerrero, Chiapas y otras entidades; Ágatha les madrugó, los ciclones aparecían en agosto septiembre y no en mayo.Son los desequilibrios que se han roto en la naturaleza, y tiene precio.Ojalá y no nos toque pago alguno. Baste recordar al ciclón que nos tocó en agosto del año pasado..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "