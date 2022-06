AMLO aprieta por caso Viridiana ¡y que hallan al asesino!

Presionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General del Estado presentó de pronto ayer miércoles por la tarde a un presunto culpable de la desaparición y muerte de Viridiana Moreno.En forma precipitada, luego de que el presidente instruyó en su conferencia mañanera que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía informe este jueves sobre el caso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de hecho le ordenó a la fiscal Verónica Hernández Giadáns que saliera a dar un informe.Sin embargo, no lo hizo ni la Fiscalía emitió un comunicado oficial y solo se filtró en forma extraoficial que la policía ministerial del estado había logrado la detención de una persona, a quien ya habían ingresado a la sala de juicios orales de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.La reacción fue una medida impolítica para ganarle el brinco y adelantársele al presidente, quien de hecho al darle crédito ayer a una denuncia hecha en forma de pregunta en su conferencia decidió evidenciar la incapacidad de la Fiscalía, denunciada por los familiares de la víctima.Aunque presuntamente ya estaría resuelto el caso, habrá que esperar lo que se diga este jueves en la conferencia mañanera, pero aun así será un juez el que confirme que el detenido es el presunto asesino, si es que la Fiscalía presenta pruebas contundentes y creíbles.Y es que se pone en duda la eficacia del ente investigador porque ha detenido a inocentes a los que ha confundido con delincuentes o por abuso de autoridad, a los que ha tenido que dejar en libertad al reconocer su propio error o porque jueces federales han comprobado su detención en forma arbitraria.El presidente López Obrador no vino ayer a Coatzacoalcos a conmemorar el Día de la Marina, como lo había agendado inicialmente, pero desde el Palacio Nacional puso en un verdadero aprieto al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En su conferencia mañanera escuchó-atendió una pregunta-denuncia sobre el caso de la desaparición de Viridiana Moreno en Cardel y ofreció que este jueves informará sobre el tema el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía.Su decisión-instrucción constituyó un verdadero acto de censura a la actuación de la Fiscalía General del Estado por el silencio que vino guardando en medio de denuncias de irregularidades en la investigación por parte de los familiares de la víctima.Esta vez AMLO no salió en defensa del gobernador ni intentó justificarlo y en cambio dio valor a la intervención de la periodista Judith Sánchez Reyes, corresponsal de la agencia Imagen del Golfo y del Diario del Istmo, esto es, se puso del lado de la prensa.La señora de 31 años, madre de un menor, desapareció el pasado 18 de mayo cuando salió a una entrevista de trabajo ante un anuncio que resultó falso y no se volvió a saber de ella, por lo que sus familiares, colectivos y activistas han realizado protestas demandando que se resuelva el caso.El tema lo enredó y complicó el gobernador dos días después de la desaparición cuando declaró a la prensa: “Ah sí, ya lo atendí (el caso), no está desaparecida, está resguardada, es un asunto que no se puede decir en público”, aunque después dijo que habían tergiversado su declaración.Peor, luego encontraron los restos de una joven en Chachalacas y la credencial de elector de Viridiana, pero a la hora de reconocer el cuerpo los familiares no confirmaron que fuera el de la desaparecida, aunque aceptaron que el resultado de la prueba de ADN arrojaba 50% de coincidencia.Los padres dijeron que su hija tenía varias señas en el cuerpo, que no se veían en los restos encontrados, y que una química les había dicho que el resultado de una prueba de ADN se tenía en 15 o 20 días, pero que los Servicios Periciales de la Fiscalía se los habían dado a ellos en solo cuatro días.Ayer la reportera le preguntó al presidente: ¿cómo se va a manejar este caso para poder esclarecerlo, darle certeza, justicia también a sus familiares, y si ante la incapacidad de la fiscalía podría ser atraído por la FGR? Su respuesta fue: “Sí, yo pienso que lo mejor es que mañana Ricardo Mejía en la sección de la mañana, de Cero Impunidad, nos informe sobre este caso, si te parece”.Seguramente sorprendido por la decisión presidencial, desde Minatitlán, donde se encontraba en gira de trabajo, el gobernador le ordenó a la fiscal que por la tarde saliera a dar un reporte público del avance del caso.“Que valore ella qué tanto ha avanzado la investigación, los resultados que ya lleva y quizás es momento de hacer un informe... desde luego porque ya va avanzada la investigación, se mantuvo la secrecía como lo pidió y quizás ya es momento de decir algún avance importante”.A reserva de lo que suceda este jueves, el caso está lejos de resolverse hasta que un juez no determine, con pruebas suficientes, que el detenido realmente es el autor de la desaparición y el asesinato.Pero, además, también tendrá que quedar plenamente esclarecido que los restos hallados son en realidad de Viridiana, para lo cual los familiares han demandado un dictamen independiente ante las dudas que les suscita la Fiscalía.El portal informativo alcalorpolitico.com publicó anoche que los padres de Viridiana fueron citados ayer por la tarde a la Fiscalía, pero que al salir el padre dijo que “siguen en lo mismo”, por lo que no confían en los dictámenes que les han presentado, y que no habían sido informados de la detención del presunto autor.“No, ajeno a esa información, vinimos por otros detalles, simplemente que tenían pruebas y videos, pero nada avanzado”, y que espera que tanto el presidente como el gobernador le entreguen a su hija.Pese a las insistentes declaraciones oficiales de que los índices de violencia e inseguridad han disminuido en el estado, no hay día en que no se den hechos sangrientos o desaparezcan personas, hombres y mujeres, incluso policías de alto rango.El domingo pasado fue “levantado” y desapareció en el puerto de Veracruz el propio director de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Alán Cuetero Meza, cuya corporación no es la de una simple agrupación de agentes de tránsito, sino que está constituida por policías de élite con capacidad de reacción en casos de enfrentamiento con la delincuencia, dotados de armas de alto poder.Se sabe que tenía apenas cuatro meses al frente de la Policía Vial y que antes había estado como comandante policiaco en la región de Acayucan.Ayer también se confirmó que fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas, una menor de edad, a los que habían “levantado” el lunes en Tuzamapan, municipio de Coatepec. 