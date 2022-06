Desapariciones

... Hace unos días el gobierno federal dio a conocer que, en los últimos 58 años, esto es, desde 1964 a la fecha, habían desaparecido y estaban en calidad de no localizadas en nuestro país, 100 mil personas, el mismo número de seres humanos que sus familias siguen buscando y otras fallecieron sin poder localizar a sus desaparecidos.Quizá la cifra, el número ya no genere ningún tipo de sentimiento, pues la saturación noticiosa de lamentables y degradantes hechos nos está haciendo insensibles, según especialistas de la conducta humana.De acuerdo con los datos recabados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, de estos 58 años, el del 2019 fue el que registró el mayor número de desaparecidos desde 1964, con ocho mil 345 casos.El 2019, amables lectores, fue el primer año de gobierno del actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.Por cierto, en los poco más de tres años de gobierno de López Obrador, se ha reportado la desaparición y no localización de 13 mil 821 personas.Las frías cifras indican también, que los estados de la república mexicana con más personas desaparecidas en lo que va de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador son: Jalisco con tres mil 566 personas; Guanajuato con mil 216 personas; Tamaulipas con mil 206 personas; Ciudad de México con mil 191 personas; Nuevo León con 991 personas; Sinaloa con 973 personas; Michoacán con 735 personas; Veracruz con 545 personas; Guerrero con 455 personas y Chihuahua con 394 personas.Como se dará cuenta amable lector, Veracruz es el octavo estado de la república mexicana con el mayor número de personas desaparecidas y se encuentra entre las 10 entidades federativas con más casos de este tipo.Los corifeos podrían argumentar que Veracruz es “colero”, pero con la pena les recordamos que no hablamos de futbol.En estas diez entidades federativas, se concentra el 81 por ciento de las 13 mil 821 personas desaparecidas y no localizadas en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador y en nuestro caso, del ingeniero mecánico electricista, Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador del estado de Veracruz.... Las frías cifras permiten conocer amables lectores, que durante el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), se incrementó hasta en 98 por ciento la desaparición de personas en nuestro país, pues en el gobierno del amigo de “Checo” Pérez, las fuerzas armadas fueron desplegadas para cumplir funciones de seguridad pública -no de albañiles como ahora- y se dio la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’.Lo alarmante de estos casos, luego obviamente de las desapariciones, son los datos del Comité contra la Desaparición Forzadas de la ONU (CED), el cual precisa en su informe que, en México, “las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus”.La gravedad del asunto, sobre todo en esos diez estados de la república mexicana, entre ellos Veracruz, requiere acciones serias y contundentes, pero sobre todo que se le dé seguimiento y no sean solamente motivo de un mal escrito comunicado o boletín de prensa como acostumbran.... Personalmente el gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero mecánico electricista, Cuitláhuac García Jiménez, se ha encargado de promocionar el magno festival salsero “Salsafest 2022”, que inició desde ayer jueves dos de junio en el municipio de Boca del Río.Desde el salsodromo boqueño y con guaracheros pasitos, García Jiménez ha invitado a locales y foráneos a participar en este festival que se realiza en el bulevar “Vicente Fox” de la cabecera municipal boqueña, a la orilla del mar.... Por el ISSSTE que está implementando ventanillas únicas de atención en el país, para la estandarización de trámites, mejorando el servicio y evita procesos largos y tortuosos en materia de pensiones, préstamos personales, afiliación y vigencia.Por lo pronto, estas ventanillas únicas ya se abrieron en Jalisco, Puebla, Veracruz, la zona poniente de la Ciudad de México, en las oficinas centrales del instituto y en la del Estado de México.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "