Agentes de la Fiscalía veracruzana, en coordinación con elementos de la FGR, se trasladaron hasta Querétaro para detener a un tal Greek “N” de 38 años de edad, originario de Córdoba, pero con residencia en San Juan del Río, que se presume es el autor material del asesinato de Viridiana Moreno, desaparecida el 18 de mayo en el municipio de Cardel.Y mientras la Fiscalía dice que Greek es un multiasesino que habría acabado con la vida de al menos tres mujeres; el vocero de esa dependencia, Cuitláhuac García Jiménez, volvió a padecer otro ataque de incontinencia oral y aseguró que se trata de un asesino serial, cosa que de ninguna manera le consta pero él no se aguanta las ganas de hablar, opinar, decir, participar, de tratar de ser el centro del argüende perdiendo la oportunidad de ser un mandatario sereno, prudente, respetuoso de las responsabilidades de cada colaborador. Cuitláhuac tiene forzosamente que hablar porque tal vez piensa que si permite que otros lo hagan lo van a eclipsar y perderá fuerza, su gran problema es que habla mal tratando de imitar al Tartufo y suelta datos que, tras darlos e investigarlos, son falsos, inventos o puntadas.Y en este marco forzado por el presidente López Obrador cuando antier prometió en su mañanera dar a conocer datos sobre los crímenes que se han cometido en Veracruz, que están sin aclarar generando descontento en contra del gobierno que él encabeza, vino el milagro, que se apuran a operar un madruguete informativo para evitar el terrible ridículo que les haría pasar a nivel nacional AMLO.La Fiscal Verónica Hernández Giadáns, salió a afirmar que tenían una pareja de detenidos, él varón como autor intelectual y material del crimen de Evelyn. Verónica dijo que el modus operandi de Greek era enganchar a sus víctimas con falsas promesas de trabajo, como ocurrió en marzo de este año cuando bajo el nombre de Juan Carlos, logró engañar en el estado de Morelos a una joven de nombre Evelyn que días después apareció asesinada. Por lo que también lo busca la Fiscalía de esa entidad.Ojalá ahora si le atine al bueno y no se trate de inocentes a los que atrapan para agarrarlos cono “chivos expiatorios” porque no pueden con las investigaciones, no saben o sus acuerdos les impiden cumplir con la sociedad.También se informó, el gobierno federal en coordinación con el Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, que hay cinco órdenes de aprehensión por el asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila García, ocurrido el pasado 9 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz, cuando el Gobernador había dicho que ya tenían a uno y a los demás (¿) les pisaban los talones.«Hay 3 nuevas órdenes de aprehensión, una de ellas en contra del autor intelectual, que está ya ubicado por parte de la Fiscalía de Veracruz, entonces hay 5 órdenes de aprehensión», mencionó en conferencia mañanera. Apenas ayer el hermano de una de las víctimas, Ramiro Mollinedo, cuestionó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, sobre los avances en la investigación del caso.De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado, se trata de las comunicadoras Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, quienes fueron ultimadas por sujetos desconocidos en la calle Benito Juárez, de la colonia Cerro Azul.En este estado donde para el Gobernador, el Secretario de Gobierno, la Fiscal y el Secretario de Seguridad, no pasa nada, somos de las entidades más pacíficas del país, se da a conocer otro dato de muchos kilates: Ya hay orden de aprehensión en contra del presunto asesino del presidente del DIF de Acayucan, Clemente Condado, informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.«Se han hecho diferentes investigaciones que permiten judicializar el caso y ya hay orden de aprehensión contra el autor material de este evento y se espera en breve su detención», dijo en conferencia mañanera.Recordó que fue el pasado 26 de mayo cuando Clemente Nagasaki Condado fue asesinado durante un evento público en Acayucan, Veracruz... AMLO los puso a chambear.La candidata a la secretaría general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Dora Luz Méndez Eligio, dijo que se requiere atender las carencias y mejorar la infraestructura en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) tanto para beneficio de los pacientes como del personal sanitario.Por otra parte, la enfermera del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz dio a conocer que se registró como candidata a la secretaría general de la Sección 40 del SNTSS por la planilla Círculo Rosa.Dora Luz Méndez Eligio propuso respeto, un trato digno y un clima de justicia y de equidad para los trabajadores sanitarios en el caso de resultar electa en la votación que se celebrará el 6 de junio próximo.Méndez Eligio comentó que aparte de su planilla se registraron otros cuatro candidatos por las planillas Blanco, Dorado, Verde y Rojo. Por primera vez en la historia del hospital permitieron el registro a varias planillas y podrán votar libremente sin que un partido o gobierno interfiera como sucedía anteriormente con el PRI y el PAN.“Dentro de la planilla Círculo Rosa, se compone de compañeros, licenciados en enfermería, masters, médicos, radiólogos, nutriólogos, personal de lavandería, camilleros, psicólogos, de todas las ramas, para cubrir las necesidades de cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de los químicos, ellos están pidiendo que se les respete como lo que son licenciados en lo que es su especialidad y lo que estamos buscando es que les paguen como lo que son”.Ya hay encuestas para la elección de sindical en el Hospital Regional de Veracruz, la planilla Rosa representada por Dora Luz Méndez tiene el38%, seguido por la planilla dorada representada por María Elena González Ramos con24%, la planilla verde por Rosa Jácome con18% y la planilla Roja por Elizabeth Melquiades con14% y en último lugar con el 6% de intención de voto la planilla Blanca encabezada por Tomas Rosas Pichardo. La elección será el próximo lunes 6 de junio, quien gane tendrá que resolver la problemática laboral que impera en el hospital regional de Veracruz desde hace más de 10 años, como es la venta de plazas, la falta de transparencia en el escalafón, familias completas heredando plazas y sobre todo el bono COVID que llegó y el sindicato actual no lo repartió.La Arquidiócesis de Xalapa, siendo consecuente con su naturaleza, misión y doctrina declara que: el matrimonio sólo puede darse entre un hombre y una mujer. El término matrimonio viene del Latín “matrimonium” que quiere decir: oficio o condición de la mujer (Madre), este oficio o condición femenina se fundamenta en la posesión de la matriz. La matriz es un órgano reproductor con el que la mujer procrea. Por lo tanto, la unión de dos varones que no pueden procrear, nunca puede ser matrimonio por rotunda imposibilidad física y biológica, ya que ninguno de los dos contrayentes posee matriz. En el caso de ser dos mujeres, que no logran realizar su condición de posibles madres, al no poder fertilizar sus matrices entre sí, tampoco se puede emplear ese término.La posesión de la matriz, es pues el condicionante fundamental que se da para que pueda constituirse un verdadero matrimonio, desde el punto de vista físico, biológico y etimológico. La historia y tradición de la humanidad, nos ha enseñado que el matrimonio tiene una naturaleza propia, finalidades específicas y propiedades esenciales, que una relación entre personas del mismo sexo, aunque venga reconocida civilmente, nunca podrá alcanzar. No se puede denominar matrimonio a una relación socio-asistencial, sexual o meramente afectiva. Llamar “matrimonio” a las uniones civiles entre personas del mismo sexo es algo contradictorio, una realidad contra natura, y algo que ofende a la humanidad.Hoy más que nunca necesitamos fortalecer el matrimonio y la familia que han sido siempre la principal escuela de los valores, el espacio donde uno aprende lo fundamental de la vida; El matrimonio y la familia es el espacio donde se transmiten los valores humanos. Una relación entre personas del mismo sexo nunca podrá equipararse a la dignidad y grandeza que tiene el matrimonio, eso sólo adultera el concepto de familia y lejos de enriquecerlo o aportarle algún beneficio sólo lo empobrece y deteriora. Da gusto saber que la ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la era yunista, Clementina Guerrero García, acaba de obtener una suspensión para evitar ser aprehendida, pero sólo si el delito que se le acusa no amerita prisión oficiosa.Así consta en el juicio 546/2022 promovido ante el Juzgado Primero de Distrito.