Cursos notariales...

1.- El Colegio de Notarios del Estado, que Preside Adolfo Montalvo Parroquín y en el que despacha como Secretario Alfonso Díaz Lozada, en el ejercicio de una de sus atribuciones fundamentales, programó y está en curso un Programa-Curso de Actualización Notarial, rubro 2022, en el que participan como ponentes Notarios del Estado de Veracruz, de la ciudad de México, de Oaxaca, y del Estado de México.En la temática del curso han figurado y en lista de espera otros, como Beneficiario-Controlador Fiscal, Aspectos fiscales del ámbito notarial, Obligaciones fiscales del Albacea, y que se tiene programado concluya en el mes de octubre.Notarios y Notarias del estado han participado: Nohemí Ramírez Fernández, María Guadalupe Vázquez Mendoza, Guadalupe Díaz Carranza, María Nora Caballera Verdejo y Georgina Yolanda Kawas Hernández, estando pendientes otros Notarios para que participen como ponentes en el Curso.Es importante el desarrollo de estos cursos que actualizan los conocimientos de algunos asuntos novedosos y se confirman otros ya del domicilio de los profesionales de la actividad notarial en el Estado.La Dirección General del Registro Público de la Propiedad e Inspección y Archivo General de Notarías a cargo de la licenciada Celina Quintero Padilla, la titular, cuenta con la información puntual que genera el Colegio sobre asuntos de tanta importancia como la realización de estos cursos.2.- El asunto deja un olor a Constitución, es decir, a cada cual con su cada quién. Por ello la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es muy importante: anuló el recorte al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2022, pues la Cámara de Diputados no dio ninguna explicación para imponerlo.Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales de 2021, para impugnar el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que los diputados aplicaron a su petición presupuestal.Los ministros emplazaron a la Cámara de Diputados a que, en 45 días hábiles, una vez notificada la sentencia, analicen y aprueben nuevamente el presupuesto del INE para 2022Si la Cámara insiste en aplicar el recorte tendrá que ofrecer una motivación reforzada, es decir, presentar argumentos serios, de fondo y razonados, que justifiquen no respetar el anteproyecto que envió el órgano autónomo."Al generarse un riesgo de afectar la autonomía presupuestaria del Instituto, debía cumplirse con un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción, sobre todo, al estar en juego dos garantías relevantes como son la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía", explicó la Corte."El vicio de inconstitucionalidad surge de la falta de evaluación real, objetiva, razonable y explícita de la propuesta presentada y de la falta de justificaciones en el dictamen de mérito para considerar que fue efectivamente motivado", agregó.Consejeros electorales, como el presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, celebraron la decisión de la Corte y advirtieron que sienta un precedente en la relación entre poderes y órganos autónomos."Hoy la Suprema Corte dictó una resolución fundamental para el Estado democrático de derecho. Este fallo sienta un importante precedente para el fortalecimiento de la democracia constitucional", estimó Córdova."A la vez que la resolución evita la arbitrariedad que afecta las atribuciones de los órganos constitucionales autónomos", destacó Murayama.Con el recorte aplicado por los diputados, el presupuesto del INE para 2022 quedó en 19 mil 736 millones de pesos. Hasta el cierre de abril, ya había ejercido 6 mil 523 millones de pesos.Es probable que la Cámara atienda el fallo de la Corte hasta que reinicie sesiones en septiembre, a menos que convoque a un periodo extraordinario sólo para este tema.El recorte obligó al INE a organizar la consulta de revocación de mandato del Presidente López Obrador con un número limitado de casillas, y no instalando todas las de una elección ordinaria, como ordena la ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.- ¿Va o no va? Ya es junio y la semana próxima deberá celebrarse la Cumbre de las Américas. ¿Va o no va? Ya es junio y la semana próxima deberá celebrarse la Cumbre de las Américas. Pero hay un trabón que debe deshacerse para que fluya lo programado.Los Estados Unidos y su presidente, Joe Biden, sienten que debe celebrarse sin contratiempos.Pero algo está sin confirmarse de tal manera que funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que el presidente Joe Biden, demócrata en el poder, "...quiere que Andrés Manuel López Obrador asista a la Cumbre de las Américas, evento proyectado para la próxima semana en la ciudad de Los Ángeles.Sin embargo, y de acuerdo con información de la agencia AP, el presidente Joe Biden"...quiere personalmente que López Obrador asista a la cumbre por la relación que existe entre Estados Unidos y México..."