FGE: más cal que arena

Luego del ridículo que la semana anterior hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) con la detención de un joven repartidor de comida rápida, quien fue confundido con el presunto homicida de dos periodistas ejecutadas el 9 de mayo en Cosoleacaque, este miércoles el órgano autónomo encargado de procurar justicia dio un campanazo con la aprehensión en Querétaro de un asesino serial que sería el autor del feminicidio de Viridiana Moreno Vázquez, una joven de Tlaltetela desaparecida la semana antepasada en Ciudad Cardel y cuyos restos fueron hallados en Chachalacas.Aunque en la agilización de la investigación y pronta captura del multihomicida mucho tuvo que ver la presión de familiares y amigos de la víctima que demandaban su inmediata localización –para lo cual bloquearon incluso carreteras–, afortunadamente la FGE contó también con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y de las autoridades ministeriales del estado de Morelos, donde el presunto criminal había asesinado a otra mujer en Cuautla. Pero en esta ocasión a la Fiscalía que encabeza Verónica Hernández Giadáns no se le debe regatear el reconocimiento. Ojalá que siga dando más hitazos como éste, con indagatorias y pruebas periciales contundentes para vincular a proceso a los imputados.Y es que este caso contrasta, por ejemplo, con el del exfuncionario del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, preso desde diciembre de 2021 por la presunta autoría intelectual del crimen de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera ejecutado el 4 de junio del año pasado. Del Río sigue recluido en Pacho Viejo pese al amparo concedido por la justicia federal y de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación al debido proceso.Otra indagatoria ministerial que ha generado muchas dudas y sospechas es la del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrido el 29 de junio de 2020 en su domicilio particular contiguo al campus universitario de Las Trancas, en la zona conurbada de Xalapa y el municipio de Emiliano Zapata.Hasta ahora sólo están presos Fernando Enrique “N” y los hermanos Alberto “N” y July Raquel “N” como presuntos autores materiales de este asesinato. La mujer denunció que tanto en su detención en la Ciudad de México como durante su traslado a los Juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, fue torturada y abusada sexualmente, por lo que la CNDH emitió también la Recomendación 51 VG/2022, en la que acreditó graves violaciones a los derechos de la detenida.Sus padres afirman que sus hijos son inocentes. En el caso de July aseguran que se encontraba laborando en la Ciudad de México el mismo día del crimen.Hace poco más de dos meses, el 23 de marzo pasado, Lupita Fer, hija de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe “N”, compartió un video en redes sociales en el que señaló que una de sus tías, hermana de su mamá, era presuntamente la autora intelectual del homicidio ocurrido el 29 de junio de 2020.En el video con duración de 2 minutos con 28 segundos, la joven detalló lo ocurrido el día del homicidio en un domicilio del fraccionamiento Bugambilias, del municipio Emiliano Zapata.La joven desmintió que el día del homicidio los criminales ingresaran al domicilio para robar una fuerte cantidad de dinero.“Este es un caso súper delicado para mí y mi familia. Voy a contar lo qué pasó: el 29 de junio del 2020, dos hombres armados entraron a mi casa y asesinaron a mi mamá. No se robaron nada, que es algo que vi muchos comentarios diciendo que un robo, un robo. No, no se llevaron nada. O sea, sí se llevaron nuestros teléfonos, ya saben, lo normal, de ‘dame el teléfono y no sé qué’, fue lo único, no se llevaron dinero, no se llevaron nada”, afirmó.La hija de la víctima puntualizó que el único objetivo de los dos hombres que ingresaron al domicilio, junto con el que se quedó vigilando la puerta, era asesinar a su madre, la rectora de la universidad.“Su único motivo fue realmente venir a matar a mi mamá, hasta lo que sabemos es que estos sujetos fueron mandados por una de las hermanas de mi mamá, estas personas algunas están en la cárcel, otras se dieron a la fuga, que son las intelectuales. Ese es el contexto de la situación”.Sin embargo,hasta ahora la presunta autora intelectual del homicidio –una supuesta excompañera de escuela de la fiscal general Hernández Giadáns y presunta comadre de Marcela Aguilera Landeta, fiscal de Investigaciones Ministeriales de la FGE– no ha sido detenida aún.Por cierto, este viernes 3 de junio, a las 10:00 horas, la familia de Viridiana Moreno Vázquez dará una conferencia de prensa en el salón Xico del Hotel Holiday Inn-Centro, en la que establecerá su posición respecto a la versión dada a conocer por la Fiscalía General del Estado sobre la desaparición de la joven oriunda de Tlaltetela, y anunciarán las acciones jurídicas que han decidido emprender.El que dicen que se ha tomado muy en serio transformar al sector educativo es el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, quien se acaba de aventar el tiro de revocar el Registro de Validez Oficial de Estudios, el famoso REVOE, a cuatro universidades “patito”.El anuncio incluso fue aplaudido por el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar, pues dijo que la población está cansada de las estafas y que se ve que la administración del gobernador Cuitláhuac García no lo va a permitir.Llama la atención que un dirigente de otro partido político reconozca el trabajo del funcionario morenista, el cual ha reiterado que él cumple con su labor sin distinguir colores partidistas y por eso es que quienes representan siglas diferentes a MORENA le dan la razón.Como promotor del deporte, Zenyazen estuvo presente el domingo pasado en el primer certamen de fisicoconstructivismo y fitness Mr. y Miss Tutunakú 2022 “Guerreros jarochos”, donde convivió y premió a hombres y mujeres que hacen grandes sacrificios en esta disciplina.El lunes, acompañado por colaboradores de la SEV, el oriundo de Río Blanco acudió al izamiento de bandera en el Parque Juárez de esta ciudad capital, donde al finalizar el evento convivió con los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 3 ahí presentes, lo que le hizo recordar sus días en las aulas como maestro frente a grupo.Hasta se dio tiempo para degustar e invitar a sus acompañantes los tradicionales taquitos de canasta que se expenden en el Parque Juárez, a un costado de Palacio de Gobierno, para luego dirigirse a su oficina para atender los asuntos pendientes.Cada semana, Escobar García acude a eventos educativos de gran impacto, como la Expo Educativa de las Altas Montañas, cuyo objetivo es que las y los jóvenes veracruzanos conocieran las diferentes alternativas que tienen en los niveles de educación media superior y superior. Pero además del positivo recibimiento que tuvo ésta, resaltó la convocatoria que Zenyazen tiene entre las diferentes esferas, pues hasta la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz acudieron 25 alcaldes de la región y tres diputados, quienes se sumaron a la cadena de aliados que ha ido formando el morenista de Río Blanco durante su gestión en la SEV.En reunión de trabajo manifestaron su interés por ser parte del esfuerzo que hace la administración estatal por transformar la educación. Saben que entre más gente colabore, mayores serán los beneficios y los veracruzanos beneficiados.