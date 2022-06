Movimiento Ciudadano: La joya de la corona

Llevan muchas semanas los dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD y varios voceros de la derecha en México, comandada por Claudio X González, lanzando dardos envenenados contra Movimiento Ciudadano, acusándolo de estar favoreciendo a MORENA en las elecciones, al no ir aliado con ellos para derrotar al López-obradorismo.Las descalificaciones son mayúsculas: del tamaño de su rabia. La que les aflora por ir en decadencia permanente, perdiendo centenas de miles de votos elección tras elección, mientras que Movimiento Ciudadano va en autopista subiendo y subiendo una tras otra. De allí su urgencia y desesperación para “presionar” al movimiento naranja para que se sume a ellos, primero en las elecciones que ayer se escenificaron, pero principalmente en las presidenciales de 2024, sabedores, en principio, que ellos no le ganarán al desgobierno de AMLO.Así las cosas, la coalición Va por México muestra su angustia (y más después de lo ocurrido ayer), para >jalar< aa dicha alianza, poniendo como único fundamento la lógica matemática de 2 más 2 son 4, y si MORENA, tiene 3, entonces pierde, y regresen a gobernar este país los prianistas que ya lo hicieron, y lo hicieron bastante mal, por cierto, aunque en algunos casos habrá que anotarlo, menos peor que el actual gobierno.Allí están las estadísticas de los gobiernos del PRI y de los dos del PAN, por si alguien quiere detalles o quisiera concederles el beneficio de la duda, pero en ninguno de los casos cumplieron con las promesas de campaña, y ya en el poder, con actos de corrupción, pillaje, crisis económicas, devaluaciones, violaciones a los derechos humanos, podredumbre, pobreza-miseria, y un sinfín de etcéteras que hicieron, ellos, los impresentables gobernadores o presidentes de la república del PRI y del PAN, provocaron que en 2018 Andrés Manuel López Obrador arrasara en las elecciones, con una paliza, desde luego, con la ayuda de Peña Nieto que compró impunidad con ello.Por eso mismo, Movimiento Ciudadano no debe ir en esa mafufa alianza Va por México; y por eso mismo else ha convertido en alternativa para la ciudadanía, dándole los motivos suficientes a ésta para que vote por su proyecto de gobierno y por los candidatos/as que le presenta en cada elección.Centenas de miles de electores han preferido aporque no representa ni ofrece la vuelta al pasado, de los que ya gobernaron con ridículos resultados, ni con los que llegaron hacerlo hoy con ese resentimiento, y están iguales o peores a los que sucedieron.El voto que en las últimas elecciones ha crecido de manera multiplicada a favor de Movimiento Ciudadano, muestra el razonamiento del elector, que a pesar de la influencia mediática y el poderío económico de las dos coaliciones (MORENA y sus partidos morralla el PT y el nefasto VERDE), y la de Va Por México (PRI-PAN-PRD), están prefiriendo una alternativa joven, fresca, sin tacha ni reproche político alguno, que le está peleando al tú por tú a la marca amloista ya sea Claudia o Marcelo, con amplias posibilidades de derrotarlos en la elección de junio de 2024, precisamente porque se fusiona la personalidad de Luis Donaldo Colosio Riojas, con el programa de gobierno del movimiento naranja.La batalla de MC debe ser contra el pasado (representado por el PRI, el PAN, el VERDE o MORENA, porque llámense como se llamen siguen siendo los mismos que traicionaron al pueblo de México), y debehalagüeño, de esperanza, confianza y alegría, con respeto a la pluralidad, donde partido y candidato garanticen la paz que nos robaron, devolviéndole el poder al ciudadano/a y garantizándole lo necesario para su bienestar; un gobierno ambientalista para todas y todos.debe ser la alternativala del México para todas/os, no el de, para unos cuantos; la del México de las mujeres; la del México de los y las jóvenes.A partir de hoyy sus militantes deben estar preparados para los reproches y las descalificaciones de los que quieren el pasado, y trabajar política y socialmente por ese sueño, por ese ideal que esta plasmado en la declaración de principios y en los conceptos de la"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "