... En las “benditas redes sociales” como les llama el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se va dando en la región de Monterrey, del estado de Nuevo León, un movimiento ciudadano, que nada tiene que ver con el de Dante Alfonso Delgado Rannauro, el cual llama a la población a no pagar por un servicio que no reciben, el suministro de agua potable.“No hay agua, no pago recibo”, se lee en los cartelitos que circulan sobre todo a través del Whatsapp entre los regiomontanos, cansados de la escasez de agua potable y del constante tandeo del vital líquido.Quizá por ello el tiktoquero gobernador de aquella entidad, Samuel Alejandro García Sepúlveda, este sí del movimiento de Dante Alfonso, anda apurado buscando fuentes externas de abastecimiento de agua potable para sus gobernados, a quienes pretende, incluso, llevarles el vital líquido desde el estado de Veracruz.Para que se dé una idea amable lector de la grave falta de agua en la zona de Monterrey, del estado de Nuevo León, desde marzo pasado se raciona el abastecimiento de agua potable solo es normal de cinco a nueve de la mañana, cuatro horas al día, sin embargo, en un día de la semana, uno de los siete sectores en que se dividió la ciudad, no recibirá nada de nada.... En el caso del estado de Veracruz, es irónicamente en la ciudad de Xalapa donde se registra una situación similar a la de Monterrey, Nuevo León, donde se raciona el agua a la población. Irónicamente porque Xalapa es la sede de todos los poderes que establece la constitución y por ende es donde radica y despacha el gobernador del estado en turno.Allá en la capital del estado de Veracruz, desde abril se estableció el tandeo por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, ahora con la modalidad de que, por cada dos días con agua, habrá otros dos sin el suministro del vital líquido.Irónico el asunto también, porque en la región de Xalapa llueve constantemente, aunque no con la misma intensidad de antaño, pero si más que en otras ciudades, con la desventaja de que el agua no se aprovecha al dejarla correr como agua que no se ha de beber.Xalapa es pues, un caso de estudio para quienes ven más allá del próximo Salsafest, perdón, elección y buscan alternativas de largo plazo que eviten que el destino alcance a los xalapeños, que tienen en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) a la entidad gubernamental encargada o responsable de dotarles del vital líquido, lo cual se ve cada vez más lejos, pues no invierte en obras necesarias para asegurar el futuro.... Para entender, que no justificar la incapacidad financiera de CMAS para invertir en obras que garanticen el suministro del vital líquido a los xalapeños en los próximos años, baste conocer sus ingresos y sus egresos.La CMAS de Xalapa, para el ejercicio fiscal 2021, proyectó el ingreso de 576 millones 944 mil 388 pesos, de los cuales, la mayoría (565 millones de pesos) lo obtuvo del pago de “Derechos por los servicios de agua potable y drenaje” que pagan los usuarios en general.Pues bien, amables lectores, de esos más de 576 millones de pesos que obtuvo de ingresos CMAS Xalapa el año pasado, 411 millones 534 mil 907 pesos son dedicados a “servicios personales”, o sea, al pago de su personal en sus distintos niveles, desde el director general, hasta la persona que hace la limpieza.Para que no se quede con la duda, de los 576 millones de pesos de ingresos de CMAS Xalapa el año pasado, el 72.4 por ciento lo dedica al pago de su personal.Para materiales y suministros, CMAS Xalapa solo destinó el año pasado 22 millones 230 mil pesos, apenas el 3.89 por ciento de sus ingresos, de ahí que las labores de mantenimiento sean prácticamente insuficientes y, por ende, deficientes.... Por otra parte, en un informe que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa envió al Congreso del estado con fecha de corte al pasado 30 de abril, CMAS da cuenta que tiene cuentas por cobrar que ascienden a más de 182.3 millones de pesos, de los cuales 23 millones de pesos son de adeudos mayores a los cinco años de antigüedad.Por todo lo anterior, es urgente pensar en soluciones de largo plazo que le den a los xalapeños la certeza de que los próximos años tendrán agua, además de Salsafest.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "