Dante en grandes ligas

“Morena se vuelve el PRI, y

el PRI se vuelve... nada”

Juan Pablo Becerra

Si está considerado como el mejor Gobernador que ha tenido Veracruz en la era moderna; si hoy todos reconocen que seguimos viviendo en el Veracruz que Dante Delgado Rannauro construyó en solo cuatro años, no en un sexenio; si tiene un partido político como Movimiento Ciudadano (MC) que es el que más crecimiento ha registrado en los procesos electorales más recientes; si con ese partido ha logrado ganar las gubernaturas de Jalisco con Enrique Alfaro yNuevo Leóncon Samuel García, los dos estados más importantes del país en términos de economía, industria, cultura y deporte y si cuenta con un cuadro como Luis Donaldo Colosio Riojas, ex diputado local y actual alcalde de Monterrey, el joven político capaz de ganar la próxima elección presidencial en el 2024 a Morena, ¿qué madres le importa a Dante Delgado venir a tratar de repetir como Gobernador de un estado que ya gobernó.?Con una asociación de ¡48 exgobernadores!, de distintas corrientes y de distintos colores que coinciden con la forma de pensar y de actuar del destacado veracruzano, y decenas de morenistas, priistas, panistas y perredistas, que no encuentran la forma de sumarse al proyecto de Dante, él está ocupado, de tiempo completo, en aplicar su experiencia y toda su inteligencia en llevar a la silla presidencial al joven Colosio Riojas, con lo que coronará su exitoso paso por esta vida como destacado político mexicano.Dante anda en las ligas mayores, nos dijeron el fin de semana que pasó, tira más de cien millas y con esa velocidad que tiene está atendiendo lo primero; la posibilidad real de llevar a la Presidencia de la República al hijo del malogrado candidato priista Luis Donaldo Colosio Murrieta.El joven alcalde de Monterrey, cuenta con 34 años de edad, una buena experiencia política como legislador local y ahora se prepara en la administración pública. La capacidad intelectual de Luis Donaldo Colosio Riojas esta fuera de cualquier duda, en las entrevistas periodísticas que le han hecho muestra su temple y su altura de miras.La tarea de Dante Delgado en estos momentos consiste en contener las desbandadas de militantes de otros partidos que quieren sumarse a Movimiento Ciudadano porque olfatean el éxito de este instituto político, gracias a los buenos oficios de su líder nacional, el Senador de la República Dante Alfonso Delgado Rannauro. Difícil tarea debe tener Dante para mantener el agua limpia de su partido, para que ningún sátrapa oportunista la quiera manchar con su presencia, pero él sabe, mejor que nadie en este país quién es quién y no le fallará a la sociedad que ya no quiere saber nada de priistas corruptos, panistas iguales, perredistas en el mismo carril y oportunistas que han venido saltando de un partido a otro con facilidad, guiados solo por la ambición.¿Qué no es importante Veracruz para Dante?, claro que sí. Cuando llegue el momento de las alianzas de unirse para derrotar a Morena, Dante estará presente coordinando a los grupos sociales, calibrando intereses y proponiendo lo mejor para Veracruz.El ex gobernador de Veracruz va por la presidencia de la República, como asunto prioritario, sin dejar que en su estado lo definan quienes solo les interesa el cargo para lucrar.En el Consejo de Ancianos, de Fernando López Mirones, nos da una serie de consejos y valiosos conceptos sobre los viejos. A propósito de lo que Andrés Manuel López Obrador dijo a Porfirio Muñoz Ledo, a quien trató como “viejo vulgar y corriente” por haberlo acusado de pactar con los líderes de los carteles de la delincuencia organizada, nosotros compartimos en este espacio lo que nos dice F.L. Mirones de lo que para él son los viejos.“La estructura social de la tribu humana ha sido seleccionada por la evolución para mezclar generaciones. Nuestra longevidad tiene un propósito, que no es otro que la transmisión de la cultura y la experiencia desde los más mayores a los menos.”“Los abuelos no son mascotas a las que hay que mantener a gusto en espera de que se vayan, ni cuidadores de nietos cibernéticos; son, en cambio, los miembros más valiosos de nuestro clan, los consejeros, aquellos a los cuales hay que acudir para buscar sabiduría en los momentos más delicados. Los guerreros solo vencen tras pasar el filtro del consejo de ancianos.”“Mucha gente más bien joven se está acostumbrando a que se mueran personas de 65–70 años sin caer en la cuenta de que les podrían quedar fácilmente decenios de vida por delante que les han sido arrebatados. Entre los 65 y los 85 hay veinte años, toda una vida de besos, abrazos, consejos y amor. De sobra para orientar a sus hijos y nietos siendo el faro de sus vidas.”“A menudo hubieran vivido más que esos chicos que ya los ven como 'viejos' y que tienen, precisamente, esos veinte años. Flota en el ambiente una gerontofobia de la que hablo en el libro y que es el final de cualquier civilización, porque desde siempre los que lideraron las sociedades cultas fueron el consejo de ancianos, los sabios, los experimentados.”“La naturaleza humana es sabia, compensa en los mejores individuos la pérdida de fuerza física con la prudencia y el conocimiento en ausencia de ambición y de ansias sexuales, precisamente en los últimos años de nuestras vidas. Es entonces cuando somos más valiosos para la sociedad; por eso el globalicismo no quiere que los sabios gobiernen, quieren efebos ansiosos de ambición que obedezcan a cambio de futuro económico y social. No quieren gandalfs, ni ancianas del árbol, ni merlines, ni quijotes, solo estúpidos hobbits y gamers regidos por su entrepierna.”“Debemos recuperar el equilibrio en las sociedades empezando por ser conscientes de que cada anciano es una biblioteca viviente, ahora amordazada y Polinoculada. Sé que suena cruel, pero en la naturaleza un adulto experimentado vale mucho más que un cachorro, tiene mayor valor biológico para su manada. Los cachorros han requerido poca inversión del grupo, pueden fabricarse más, pero un artesano, guerrero, mujer medicina o cuidador de caballos vale mucho más que seis bebés.”“Cada abuelo es un tesoro que nos está siendo arrebatado, precisamente, por abuelos malos. Verlos caminar penosamente con un filtro de café en la cara privándoles del poco oxígeno que ya queda en la ciudad es algo por lo cual se recordarán estos tiempos como los de los asfixiadores de sabios. Un aullido”Hoy lunes 6 de junio, día histórico para la democracia sindical del hospital de Alta Especialidad. Por primera vez en la historia de ese nosocomio podrán mandar a jubilarse a su casa a Rosa María Jácome, quien en más de 30 años no ha ejercido su profesión de enfermería y se ha dedicado a la política brincando en cargos desde sindica hasta secretaria general del PRI.Lo mismo pasa con Elizabeth Melquiades quien por segunda ocasión ha estado al frente de la dirigencia sindical sin un trabajo a favor de los agremiados, hay quienes afirman que el bono COVID se lo quedó y lo gastó apostando en el casino aldeano Caliente.El caso de Tomas Rosas Pichardo, a quien tiene a todas sus mujeres en la nómina, este es un buen momento para que los trabajadores reflexionen un minuto y emitan un voto razonado o serán cuatro largos años más de otra mala dirigencia. Mientras AMLO insulta al ideólogo más destacado de su generación, Porfirio Muñoz Ledo, tratándolo de "viejo vulgar", el partido Movimiento Ciudadano (MC) que fundó y dirige el Senador Dante Delgado Rannauro, el pasado cinco de diciembre en las instalaciones del World Trade Center de la ciudad de México, le impuso a Muñoz Ledo la medalla "Benito Juárez" por su valor intelectual y sus aportaciones a la vida democrática de México.