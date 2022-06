Salvo error en contrario: 4 para unos; 2 para otros...

1.- Pues no se le hizo al ebradorista Mario Delgado su proclama de Seis las Seis, que bien pudo haber sido 3 por 3 para cada fuerza política.Quizá el presidente de Morena aprendió [si no le hace caso a la realidad] que no es bueno publicitar sus deseos que en este y otros casos, choca siempre con la voluntad de votos ajenos.Sin embargo, debe sentirse bien con sus jefes: Cuatro [salvo que no se judicialice Tamaulipas] en seis opciones es un buen resultado y si es listo, aprenderá a respetar a los adversarios [no enemigos] porque en bandos electorales los que deciden son los electores y no los dirigentes partidistas. Que le quede claro y como que ya cumplió su ciclo. Otras tareas le esperan.2.- Por lo que se refiere a los integrantes de la tríada [PAN-PRI-PRD] el resultado no es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Haber dejado escapar [hasta hoy] Tamaulipas es un resultado muy pesado, sobre todo porque a los tamaulipecos los gobierna, hasta hoy, un panista Cabeza de Vaca.Las cosas y los tiempos cambian. Sin embargo, todo abona hacia las elecciones federales del 2024 y en esas la lucha será palmo a palmo; banqueta a banqueta; ánfora contra ánfora; voto a voto. El trabajo hacia ese destino es largo y quien no lo tenga claro, debe asistirse con alguien que así lo vea.3.- Y también estas elecciones dejaron muy claro: MC [Movimiento ciudadano] debe poner a sus dirigentes a trazar en pizarrones el resultado: Apenas en seis entidades si alcanzó el 7% de la votación general sumada estado por estado.Y es claro: Deben pensarla bien sus dirigentes: Ir solos es de valientes, pero no les darán más peso político porque lo que cuenta son resultados.Por lo que se ve y se escucha, en MC tienen reticencia o resistencia a integrarse al frente común de fuerzas políticas en minoría, pero, más pros que contras deben ayudar a decidirse.El tiempo corre y el 2024 está muy cerca. Deben recordar lo que sucedió con el candidato del PRI a la presidencia de la república en 2018: Arrancó tarde y avanzó poco.El resultado mejor ni comentarlo porque las heridas aún no cierran y los gritos de victoria no se extinguen.Pero que en MC deben sopesarlo, deben hacerlo...4.- Habrá vencedores y vencidos hasta media o fin de semana, en la condición de que ningún resultado se judicialice."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "