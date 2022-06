... Se acuerdan que en abril pasado en la mañanera celebrada en la ciudad de Veracruz, el ciudadano presidente de la república Andrés Manuel López Obrador anunció que había iniciado en este municipio la construcción de la planta cervecera “Constellation Brands”, donde la empresa invertiría mil 300 millones de dólares en este proyecto que originalmente se desarrollaba en Mexicali, Baja California, pero desistió porque los habitantes de aquella región lo rechazaron por la simple y sencilla razón de que los dejaría sin suministro de agua.Aquel día de abril, López Obrador dijo convencido y queriendo convencer: “los habitantes de Mexicali no aceptaron en una consulta que se llevó a cabo, por la falta de agua, lo que sucede en el norte del país, que escasea el agua, mientras en el sur, sureste, tenemos agua suficiente”.A la voz presidencial se sumó la del mandatario veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, quien dijo seguro que Veracruz tiene la tercera parte del agua del país, esto para convencernos de que si algo les sobra a los veracruzanos es el vital líquido.Lo dicho por López Obrador y García Jiménez se contrapone a la realidad, pues enviados de la empresa “Constellation Brands”, recorren la zona aledaña a la antigua hacienda de “Santa Fe”, del municipio de Veracruz puerto, comprando terrenos y hasta ranchos que tengan concesiones y por ende pozos autorizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).Los habitantes de esa zona rural en el municipio de Veracruz que pasan apuros económicos, no se hacen los remolones para vender sus propiedades con pozos de agua, lo cual nos dicen, ya se está generalizando.En principio, los compradores y vendedores no han tenido mayores problemas, sin embargo, la autoridad estatal y por supuesto la municipal, deben tener cuidado con esto pues ello les generará serios problemas sociales como sucedió hace años en los municipios de Jamapa y Medellín, cuando la papelera Kimberly Clark les hizo tirar cientos de árboles de mango Manila para plantar un zacatillo que no resultó ser lo que se pretendía. Aguas con el agua.... No está usted para saberlo amable lector, pero el Salsafest 2022 que recién se llevó a cabo en el bulevar costero “Vicente Fox”, de la cabecera municipal de Boca del Río, dejó, asómbrese usted, 367 millones 630 mil pesos de derrama económica, gracias a los más de 343 mil visitantes que abarrotaron el evento durante los tres días que duró el festejo.El salsero mayor, perdón, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dedicó su reunión semanal con los medios de comunicación allá en la ciudad de Xalapa, para rendir un detallado informe del Salsafest 2022, que él personalmente promovió.En Palacio de Gobierno, García Jiménez expuso que: “Se contabilizaron 343 mil 600 asistentes en tres días, repartidos en los días que se llevó a cabo, el jueves 62 mil 300, viernes 121 mil y el sábado 160 mil 300 personas, como datos preliminares y la derrama económica de 367 millones 630 mil pesos, una logística que se invierte de 25 a 30 millones de pesos, diez veces más lo que se obtiene de derrama”. Exitazo total.Imagine usted amable lector, se invirtieron 30 millones de pesos y se recibieron más de 367 millones de pesos, o sea, la ganancia fue superior en mil 123 por ciento. Ya la hicimos.Se comprueba también que la música no solo rompe fronteras, sino además une a la gente, pues como lo expresó en su rueda de prensa el salsero mayor, perdón, el mandatario estatal, “El éxito de este evento es que participamos los tres órdenes de gobierno, no se puede llevar a cabo si la autoridad municipal no participara. Coordinación seguridad, pc (protección civil), salud”, esto porque sabido es que Boca del Río es la sede y asiento del “Yunismo” y que el actual alcalde de ese municipio Juan Manuel de Unanué Abascal no solo es panista, sino yunista probado.... Por cierto, si bien hubo cientos de asistentes que no pagaron por la entrada al Salsafest 2022 por cortesía de los tres niveles de gobierno, hubo otros cientos más que cubrieron el costo de las zonas vips, cercanas al escenario, que iban de los 750 a los mil 500 pesos por persona.Claro y por supuesto, la venta de cervezas y refrescos también generó ingresos, así como el expendio de comida y chácharas culinarias.... Desde que asumió el cargo la subdelegada del ISSSTE de Veracruz, María Cruz García Ramón, quien gracias a sus gestiones y el apoyo de las llamadas oficinas centrales, entregó cinco equipos de electrocirugía para igual número de clínicas del Instituto en territorio veracruzano.Desde su designación por el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, la subdelegada García Ramón llegó a trabajar para resolver necesidades tan básicas e importantes como dotar a las unidades médicas de insumos de limpieza y de higiene, para después solicitar este equipo de alta tecnología que permitirá abatir el rezago quirúrgico y que es en beneficio de más de medio millón de derechohabientes veracruzanos. Bien.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "