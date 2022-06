¡Al ladrón, al ladrón!

“Marlon N se entregó porque

se sintió acorralado; Cuitláhuac”

¿En qué corral?

Contundente como ha sido siempre, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal de los Programas de Desarrollo Integral del gobierno federal, desenfunda y dispara:”No es responsabilidad de las actuales administraciones municipales que no se concretara la ejecución de las obras para los mercados de Xalapa, Córdoba, San Andrés Tuxtla y Minatitlán”, nos deja boquiabiertos porque quien recomendó al profesor Hipólito Rodríguez Herrero como candidato a la alcaldía de Xalapa en su partido Morena, fue precisamente él.Pero durante una entrevista, que concedió en el marco de un desayuno que ofreció a representantes de los medios de comunicación de Xalapa, con motivo del Día de la Libertad de Expresión, el funcionario federal precisó que la decisión fue tomada durante el auge de la pandemia del COVID-19.“Obviamente esto ocurrió con las anteriores administraciones, (no es responsabilidad de las actuales), porque acuérdense que así son las instituciones, no son los hombres", añadió.Recordó que los proyectos se presentaron ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se comenzaron a hacer en el 2021 y se iban a ejecutar en este año, pero reiteró que las instituciones están por arriba de los hombres, quienes por muy importantes que sean no pueden impedir la continuidad de los acuerdos que toman los cabildos.Al referirse al caso del mercado de La Rotonda en Xalapa, dijo que los recursos que se destinarían para ello, se aplicarán en diversas obras como en la remodelación del antiguo Rastro y el Gimnasio La Lagunilla, de este último, el malestar de la ciudadanía se evidenció, al demandar que el destino de esos recursos se aplicara a obras de beneficio común, no en gimnasios para aprender a bailar en el tubo.Poco habla para los medios de comunicación el naolinqueño, miembro fundador de la UCISVER, pero cuando se suelta dispara al centro, algo le quedaría a deber a don Manuel Huerta el profesor Hipólito, que ahora lo trata de ensartar en un asunto realmente delicado y que bueno, la credibilidad se gana en los hechos, si Hipólito fue un corrupto inútil como lo califica Huerta, que no supo invertir los recursos en obras de beneficio colectivo y una buena parte se embolsó, que lo castiguen, no es posible que una persona ocupe cargos tan importantes solo para medrar. No más impunidad. El pacto es con los capos no con los chilanguitos de la cuarta edad.El senador republicano por Florida, Marco Rubio, ha dicho que se alegraba de la ausencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana en Los Ángeles, y lo acusó de entregar regiones del país al narcotráfico.“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, (de) un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.Marco Rubio, de origen cubano, ha apoyado a lo largo de su carrera políticas más severas y restrictivas hacia el régimen de La Habana. El también vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado ha sido un abierto opositor del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, al que ha calificado como una amenaza para Estados Unidos y para toda la región.El republicano criticó duramente al gobierno de Daniel Ortega durante el estallido de protestas sociales en Nicaragua en 2018, que comenzaron contra una reforma al sistema de salud, pero pronto extendieron sus reclamos a otros aspectos del gobierno del exguerrillero. El gobierno de Nicaragua respondió con el uso de las fuerzas armadas para contener las protestas y dejó un saldo de más de 300 personas muertas.Cuando en 2021 Daniel Ortega encarceló a la mayoría de los opositores aspirantes presidenciales para asegurar su reelección en noviembre pasado, Rubio afirmó que el régimen representaba una amenaza a los intereses de Estados Unidos y dijo que la crisis política que vive el país puede afectar en la región.Rubio participa en las discusiones de política internacional El Senador republicano, es miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.Esa es la primera respuesta que recibe AMLO a su torpe negativa a asistir a la Cumbre de las Américas, queriendo erigirse en líder de los países latinoamericanos, para lo cual le falta mucho, pero mucho perfil de estadista. Lamentablemente entre las consecuencias de su arrogante actitud con el presidente Biden, las estemos pagando los mexicanos.No es por alarmar pero México está viviendo una tendencia de crecimiento de los casos estimados de coronavirus a nivel nacional, según informó la Secretaría de Salud.Por lo anterior, a partir de esta semana se modifica la estrategia de comunicación y el informe técnico de covid-19 volverá a su formato diario.La dependencia federal añade que el incremento de contagios se observa en: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán.“Y una tendencia discreta al incremento” en: Veracruz, Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.No obstante, precisa que el aumento de casos “no ha tenido impacto en hospitalizaciones, ni en defunciones.Se espera que en el transcurso de la tarde se publique el último informe técnico semanal de covid-19, para que a partir de ayer martes, los contagios y las defunciones se reporten por día, como se hizo desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020.Entendemos las irrefrenables ganas que millones de mexicanos tienen de regresar a la forma de vida anterior, pero antes tenemos que sacrificarnos un poco más para que la maldición del coronavirus termine en su totalidad, que haya llegado para quedarse como lo desea el Doctor Muerte Hugo López Gatell.En el tradicional Día de la Libertad de Expresión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reconoció el esfuerzo cotidiano de los periodistas veracruzanos para informar con oportunidad y veracidad a sus audiencias, tarea indispensable para fortalecer la democracia en Veracruz y en México.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "