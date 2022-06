En fecha especial ignoraron al propio vocero de la Presidencia

No. No sé por dónde empezar esta columna (pienso en tiempo presente cuando ante el teclado el tema me ofrece varias posibilidades de entrada, ya que hay varios puntos importantes, incluso de gran trascendencia histórica, que comentar).Me decido: ¿Quién asesora, quién mal asesora, o no hay alguien que asesore, que bien aconseje al gobernador?Ayer, en ocasión del Día de la Libertad de Expresión, se dio un hecho de gran trascendencia en la vida periodística del país, que hará pasar a la historia al presidente Andrés Manuel López Obrador al grado, me atrevo a pensar, que muchos llegarán a considerarlo como un benefactor de los periodistas.De entrada, en su conferencia mañanera anunció que al término daría a conocer el plan de seguridad social para periodistas, lo que en efecto hizo el coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.El anuncio que se hizo es histórico. El gobierno apoyará a los periodistas que trabajan por cuenta propia, la mayoría en el país, con diversos beneficios (los comento líneas abajo), algo que ningún gobierno del PRI o del PAN hizo.De paso, el anuncio asestó un severo golpe a la oposición, en especial al PRI, cuyo dirigente, el impresentable Alejandro “Alito” Moreno, ha dicho que a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino de hambre.“Namás te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”, se escuchó en una grabación recientemente filtrada. El gobierno de Morena le dio ayer una respuesta contundente con el anuncio que se hizo.Entonces el hombre del momento y del día, aparte del presidente, uno de sus hombres más cercanos, Jesús Ramírez Cuevas, viajó a Xalapa para participar en actividades relativas a la fecha, ¡y el gobernador Cuitláhuac García lo ignoró y prefirió ir a celebrar con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, cuya policía reprime y agrede con frecuencia a los reporteros cuando están en plena actividad!Ni a la develación de una placa en memoria de Manuel Buendía, un referente histórico del periodismo mexicano, ni a la entrega de una medalla a Ramírez Cuevas en reconocimiento a su trayectoria, en la que se incluye haber sido fundador del periódico Regeneración, asistió el gobernador.En cambio, alejado de Xalapa, ajeno a diversas celebraciones de periodistas, se fue o alguien se lo llevó a la Academia Regional de Seguridad Pública en El Lencero para desayunar con reporteros de esa fuente, con el titular de Seguridad Pública, con la fiscal Verónica Hernández Giadáns y con el coordinador de Comunicación Social Iván Luna Landa.No distinguen, él o sus asesores, jerarquías ni le dan importancia a lo que políticamente lo tiene. No se trataba de un visitante cualquiera hijo de vecindad, sino de un hombre de la Presidencia, del círculo más cercano del presidente, un funcionario del más alto nivel con el que se debió tener la más mínima cortesía.No, definitivamente luego de que ya van rumbo a cumplir cuatro años en el gobierno no aprenden ni van a aprender. Si el gobernador no quiso estar con el grueso de periodistas, si los repele, debió haber tenido por lo menos el mínimo de atención con un funcionario representativo de su jefe el presidente. Ya se puede uno imaginar la respuesta que le dará Ramírez Cuevas a López Obrador el día que le pregunte cómo le fue y cómo lo trataron en Xalapa.Se repitió (ya se había dicho) que se destinará el 25 por ciento del gasto total de publicidad del gobierno para apoyar a los periodistas que trabajan por cuenta propia y prácticamente están en el desamparo económico y social.Pasaron a los hechos en forma inmediata. Se invertirán 760 millones de pesos, el 25 por ciento de los 3 mil 40 millones de pesos destinados a campañas de difusiónLa propuesta fue elaborada por la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y será la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob la que administre el fondo y lo entregue al IMSS.Se informó que existen 41 mil 113 trabajadores que realizan labores periodísticas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (4° trimestre 2022) del Inegi. 87 por ciento son remunerados, es decir, 34 mil 835, y 14.7 por ciento trabaja por su cuenta, o sea, seis mil 028; de ellos, 60.6 por ciento tiene menos de 50 años.Ramírez Cuevas dijo que, a pesar de la relevancia de la labor de articulistas, corresponsales y reporteros gráficos, entre otros, muchos han sido excluidos de la seguridad social, por lo que ahora recibirán protección de los cinco seguros que integran el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):-Seguro de enfermedades y maternidad, que incluye atención médica, farmacéutica y hospitalaria, sin restricciones para el asegurado y sus beneficiarios legales, así como pago de incapacidad por enfermedad general.-Seguro de riesgos de trabajo. Atención médica, farmacéutica y hospitalaria, sin restricciones para el asegurado, rehabilitación, órtesis y prótesis. Incapacidad por accidente de trabajo y enfermedad de trabajo. En su caso, pensión.-Seguro de invalidez y seguro de vida. Pensión para el asegurado, sus beneficiarios legales y deudos.-Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ahorro para el retiro.-Seguro de guarderías y prestaciones sociales. Estancias infantiles. Actividades deportivas y culturales.El comité consultivo responsable de levantar el censo de quienes se acojan al programa lo integran destacados periodistas, quienes revisarán las solicitudes de incorporación, sesionarán de manera ordinaria cada seis meses y definirán criterios para la incorporación al seguro.El vocero presidencial comentó que el requisito principal definido por el comité para quienes deseen incorporarse al seguro es no contar con contrato en la empresa periodística, es decir, ser trabajador independiente. Otros requisitos: tener CURP, número de seguridad social, RFC, y presentar currículum vítae y publicaciones en medios de comunicación.El portal está disponible a partir de ayer y se podrá acceder con RFC y firma electrónica del SAT https://bit.ly/3xehWfP Se anunció que el primer corte se realizará el 30 de junio para garantizar que a partir del 1° de agosto queden asegurados los primeros periodistas que reciban aprobación.El plan no tiene precedente en la historia de MéxicoTampoco el gobernador repercutió en sus redes sociales el anuncio del plan de apoyo para periodistas, lo que en cambio sí hizo el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien lo calificó de histórico y sin precedentes.Dijo que desde la Cámara de Diputados se sumaba de manera proactiva y que realizaría lo pertinente para que el programa sea fortalecido y llegue a la mayor cantidad de periodistas, sobre todo en Veracruz.Expresó que hay tareas conjuntas entre los poderes de la República, los tres niveles de gobierno y el gremio de comunicadores para seguir con la capacitación, el profesionalismo y procurar condiciones de certeza laboral, condiciones de seguridad para el desempeño del periodismo y atender los casos de impunidad que aún existen.Resaltó la pasión, entrega, y compromiso con la verdad de sus paisanos periodistas con quienes ha creado una empatía especial “porque todos estamos interesados en Veracruz, en eso coincidimos y vamos a seguir adelante, con respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información que tenemos todos”.En la capital del estado, aparte del desayuno en la academia de policía, el delegado federal de Bienestar, Manuel Huerta, hizo una sencilla celebración con los reporteros que cubren su fuente, la Asociación de Comunicadores de Veracruz (ACOVER) “Froylán Flores Cancela” ofreció un desayuno y el Club de Periodistas de México, A. La ACOVER entregó reconocimientos a varios periodistas, incluido este columnista. La presiden Melitón Morales Domínguez, presidente; Bernardo Bellizia, vicepresidente; y Omar Zúñiga, secretario. A esta celebración asistió la periodista Fany Yépez con la representación del Gobierno del Estado, y el titular de Comunicación Social del Congreso local, Guillermo Núñez, con la del Poder Legislativo.La mañana de este miércoles el Colectivo Xalaperiodismo entregará también reconocimientos por su trayectoria a periodistas durante un desayuno.