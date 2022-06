Recordemos esta frase del galo Jean Jacques Rousseau: “La libertad no es fruto que crezca en todos los climas, por ello no está al alcance de todos los pueblos”

Café Político Pepe Fonseca...

1.- Ayer por la mañana y por segunda ocasión en el año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión debe tener un representante legislativo en la Comisión Permanente, lo que obliga a modificar la integración de los congresistas en este periodo de receso, que concluirá en septiembre próximo.Tras conocer el fallo del tribunal, “...los diputados de la llamada bancada naranja celebraron que la Sala Superior obliga al Congreso de la Unión a acatar la sentencia incumplida del 26 de enero de 2022, que reconocía y garantizaba el derecho constitucional del grupo parlamentario a tener representación en la Comisión Permanente durante toda la legislatura...” Ante el disgusto de los diputados de Morena que se dicen “afectados”."Al incumplir la sentencia, el Congreso debe acatar lo que determinó el TEPJF durante lo que resta de la actual Comisión Permanente y modificar su integración en detrimento del grupo parlamentario con más sobrerrepresentación. Con esta decisión se reconoce el derecho legítimo de Movimiento Ciudadano a tener representación en el órgano legislativo, se evidencia que la exclusión no tuvo argumento legal y se confirma, como lo denunciamos, que la distribución de curules se dio de manera inconstitucional", dijo Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados emecistas, en un comunicado.Celebró también la decisión del TEPJF que en dos ocasiones ha solicitado al Congreso corregir las decisiones de Morena y sus aliados para garantizar el derecho a la representación de las fuerzas políticas y de 3.5 millones de personas que votaron por Movimiento Ciudadano."Es una lástima que esta decisión se acate sólo porque interpusimos un recurso legal, pero es un ejemplo más de la importancia de contar con un Poder Judicial autónomo e independiente".Consideró que Morena los excluyó sin ningún fundamento legal porque "nos ve como una amenaza".Por otra parte Álvarez Máynez estimó “...que la Bancada Naranja representa una alternativa real para México y evidentemente ha sido atacada por ello...”De acuerdo con la determinación judicial, el pleno de la Sala Superior del TEPJF resolvió, por mayoría de votos, sin citar a sesión pública –en términos del segundo párrafo del artículo 12 de su Reglamento Interno– ordenar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que, inmediatamente, otorguen un puesto al partido Movimiento Ciudadano (MC) en la comisión mencionada.Ni más pero tampoco menos.2.- Sigue la fiesta en el PRI. La agrupación priísta Frente Nacional “Democracia y Justicia Social” exigió la “renovación inmediata” del CEN del PRI, que encabezan Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, toda vez que tienen sumido al partido en una “profunda crisis”.A través de un desplegado, “Movimiento Líder” de José Encarnación Alfaro; “Plataforma PRI” de Fernando Lerdo de Tejada y “Alianza Generacional” de José Ramón Martell, convocaron a los dirigentes históricos, líderes actuales y hasta ex candidatos a que se sumen para definir el nuevo rumbo del tricolor y evitar que siga dominado por interés particulares.“Es evidente que la Dirigencia Nacional del Partido no ha podido cumplir con su responsabilidad primaria que es ganar elecciones; y en cambio ha asumido una visión patrimonialista, con una actitud excluyente, autoritaria y centrada sólo en intereses y ambiciones personales, constituyéndose, además, en motivo de bochornosos escándalos que afectan nuestra imagen y prestigio”.“Como militantes comprometidos consideramos que el PRI, todavía tiene mucho que aportar al futuro de nuestro país. Tenemos una filosofía política y social que responde a los retos del México de hoy. Somos un Partido constructor de instituciones, como lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Son mucho más los positivos”, detalla el desplegado.Agrega el escrito: “que el PRI se encuentra en una profunda crisis, y como prueba son “los fracasos electorales de 2021 y 2022, en las que sólo se ganó una de las 20 gubernaturas que se eligieron y en cambio perdimos 10 estados que gobernábamos”.Las agrupaciones afirman que las urnas demuestran que no han sido capaces de recuperar la confianza de la sociedad ni de construir una propuesta atractiva para el electorado. La derrota electoral ha sido apabullante.En ese sentido, exigieron la “inmediata renovación” del CEN priista, a fin de iniciar una nueva etapa con una dirigencia incluyente y de amplios consensos con el objetivo de enfrentar los tiempos cruciales que vienen.Afirmaron que no se trata de abrir un debate sobre períodos estatutarios de dirigencia, sino una consecuencia del balance de resultados a los retos inmediatos, “es una cuestión de ética política, de honestidad responsable, de dignidad y de atención al interés superior del Partido”.Para el caso que Alejandro [Alito] Moreno, “líder del partido”, les hará...Se acabaron los pretextos: Alejandro Moreno Cárdenas [Alito] debe irse de la dirigencia del CEN del PRI y dar paso a una renovación total del Comité Nacional y sus delegaciones en el país, que le reclaman; su tiempo se agotó. Y por el bien del tricolor si tienen interés [la militancia y Alito] en conservar su registro, el tiempo de irse es ahora.Pero en contratiempo, si a la militancia le vale un comino el destino de su partido, que dejen al tal Alejandro haciendo declaraciones y jugando con lo que siempre ha hecho: con el destino ajeno.Se verá en el corto tiempo de que están hechos los militantes del tricolor: de militantes con vergüenza o de militantes importamadristas que lo mismo les da ir con Alito o con un tal Mario Grueso.La arena del reloj está impaciente por caer.3.- La Suprema Corte de Justicia limitará los excesos y abusos para solicitar amparos.Hace unos días aprobó una jurisprudencia que limita la práctica de los amparos denominados "buscadores", y que han sido promovidos por personas que sospechan estar bajo investigación por un delito, pero no han sido citadas por la fiscalía.Al promover esos amparos, los presuntos culpables tratan de tomar ventaja para acceder a expedientes y tomar medidas de protección anticipadamente e incluso huir.Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte resolvió que la mera sospecha de estar bajo investigación no da derecho a promover amparos para que se permita el acceso a una carpeta de investigación.Lo anterior, al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, sobre un tema que ha generado confusión desde que el sistema de justicia penal acusatorio entró plenamente en vigor en 2016.En la práctica, la jurisprudencia podría facilitar aún más la detención y prisión preventiva de sospechosos, pues en muchos casos, las fiscalías solicitan órdenes de aprehensión sin haber citado nunca a declarar al investigado."La simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia en perjuicio del investigado para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación", afirmó la mayoría.Las diligencias en cuestión pueden ser una detención, citatorio o cualquier otro "acto de molestia" que el indiciado pueda probar."De esta forma, cuando una persona promueve una demanda de amparo contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo", agrega la jurisprudencia.La mayoría de los Ministros también explicó que el nuevo sistema penal requiere la preservación del sigilo en las etapas iniciales de las investigaciones.