¿Que vino el vocero presidencial?

“La delincuencia no se puede

reducir aumentando los crímenes”

Epigmenio Ibarra a Ciro

Para muchos comunicadores veracruzanos fue una sorpresa que en algunas áreas del gobierno estatal hayan decidido compartir el pan y la sal, el martes siete de junio, con los deleznables periodistas en su día. Si, desde que la 4T se instaló en el gobierno y siguiendo línea de la federación, declararon la guerra a los medios y a sus representantes, los periodistas. Una reunión con el mandatario Cuitláhuac García Jiménez, coordinada por el entonces diputado José Manuel Pozos Castro, presidente del Congreso Local, un político con muchas tablas, y párenle de contar.La comunicación se rompió, el diputado Pozos fue destituido de la presidencia del Congreso y la nueva vida con la 4T siguió su camino: amenazas de muerte; intimidaciones; cero comunicación; agresiones a los profesionales críticos en los medios afines, y todo lo que significara presumir el odio de los funcionarios contra los periodistas se hizo presente entre el gremio. Para nosotros fue una gran oportunidad para demostrar el profesionalismo, la casta, el compromiso social con quienes nos deben interesar más que son los lectores, y por esa ruta seguimos.Obviamente la competencia ha sido desigual, los funcionarios cuentan con el apoyo del estado, es decir policía, Fiscalía y, lo más peligroso, con miembros de la delincuencia organizada para mandar a hacer cualquier cosa en contra de uno de esos criticones e incómodos periodistas. Sin embargo, de este lado hay principios y hay dignidad, nada de entregar más de cincuenta años de trabajo a cambio de un plato de lentejas, en vez de ese indigno acto mejor nos retiramos y punto.Y para demostrar que en el gobierno no hay oficio, ni idea de qué hacer para mostrarse como autoridades respetables, este martes estuvo en Xalapa Jesús Ramírez Cuevas, responsable de la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República y uno de los hombres más poderosos del país por su cercanía con el presidente. Más que responsable de la comunicación, Jesús es el principal consejero, el que susurra al oído de López Obrador. Con él y con nadie más, consulta el tabasqueño los asuntos verdaderamente peliagudos de su gobierno, y a Jesús y a nadie más escucha Andrés Manuel.Jesús es un tipo inteligente, discreto y eficiente. Fue fundador y director del periódico Regeneración, el órgano oficial de Andrés Manuel. Ha estado con éste por más de 20 años y su lealtad al presidente es a toda prueba. López Obrador le tiene especial cariño porque nunca le ha fallado.Jesús vino a Xalapa a recibir un premio por su carrera periodística en un evento que realiza anualmente el Club de Periodistas de México A.C., delegación Veracruz, organizado por Uriel Rosas Martínez. Cada año Uriel le corre la cortesía al gobernador en turno de invitarlo y cada año asiste el gobernador o envía a un representante.Pero esta vez, que era de suma importancia, ni lo uno ni lo otro. No fue a atender personalmente el Gobernador al vocero presidencial, ni mando a achichincle alguno que lo representara y justificara.A lo mejor porque no le informaron (al gobernante lo empina cualquiera), o porque Cuitláhuac no consideró a Jesús de su estatura, el chiste es que no asistió al evento donde los anfitriones fueron el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil y el propio Uriel Rosas.Pero hubo más. Ramírez Cuevas escogió Veracruz para dar a conocer un ambicioso programa destinado a dar Seguridad Social a los periodistas de a pie que no tienen un trabajo estable ni ingresos fijos. Este programa, que ya es una realidad, fue música celestial para los compañeros que están desamparados económicamente porque verán sus beneficios a partir del 1 de agosto.El desaire de Cuitláhuac a Jesús fue tal que ni siquiera replicó su mensaje en las redes del Gobierno del estado. Para Cuitláhuac la visita de Jesús Ramírez no existió. Será interesante ver la cara del presidente cuando le pregunte a Jesús cómo lo trató el gobernador y sepa lo que pasó. La grosería, la falta de educación, la bofetada de Cuitláhuac no fue sólo para Jesús, fue para el presidente.En estos días postelectorales, en un país dividido pero muy politizado, el comentario es: a Morena nadie lo frena, ganó de seis cuatro gubernaturas y sigue creciendo; otros opinan distinto basados en los números, porque comparan la cantidad de ciudadanos mexicanos que han votado en las últimas elecciones para alcaldes, diputados locales y federales, senadores y gobernadores, contra el resto de los ciudadanos en edad de votar, el resultado es que Morena va a la baja. Pero algo que interesa más es la nula participación de los partidos de la llamada oposición, pues sí, cómo van a figurar si ya casi ni existen, el que sigue a la alza en términos de simpatizantes es Movimiento Ciudadano, un partido político que ya superó al PRI y se colocó como tercera fuerza política nacional: es Morena, el PAN y MC.Dante Delgado Rannauro, presidente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) ha rechazado la invitación de Va por México, la alianza integrada por PAN, PRI y PRD, para sumarse a la causa de una candidatura única de oposición en 2024 para tratar de derrotar a Morena en la elección presidencial.Delgado Rannauro explica que la razón para declinar esta invitación son los malos resultados que ha obtenido esta alianza, pues el pasado domingo 5 de junio, aquellos partidos de la oposición perdieron en cuatro de seis estados.En entrevista con El Universal, el dirigente fue más allá y dejó en evidencia que de las 15 candidaturas unificadas en las que han competido, han salido derrotados en trece ocasiones. “En primer lugar, porque no coincidimos con la estrategia. Sumar a los partidos que le han fallado a México de manera separada, por una parte, y por otra, insistir en la construcción de un proyecto que no ha dado resultados, es un contrasentido”.Para el líder de MC, este hilo de descalabros para el PRI, PAN y PRD es una señal muy clara que representan un modelo que fracasó y destacó que MC en solitario ha mostrado una tendencia al alza en las últimas elecciones, debido a que está construyendo un proyecto propio. Luego de los resultados del pasado domingo, en los que Morena volvió a ser el ganador indiscutible, Delgado pidió al resto de la oposición hacer un análisis profundo de las estadísticas, e ironizó que partidos, como el PRD, solo se basan en actos de fe al sumarse a estas candidaturas en grupo.“Sólo ellos hacen actos de fe y no análisis electoral, y mucha gente, también por voluntarismo y por simplicidad en el análisis, pide que haya suma de membretes y no construcción de un proyecto alternativo para el país”, destacó el veracruzano.Sobre el llamado que le realizaron los dirigentes nacionales de los otros tres partidos para ir en bloque en las siguientes elecciones, Dante Delgado consideró, de acuerdo con su lectura de las estadísticas, que el sol azteca quizá perderá muy pronto el registro. Y en ese sentido, apuntó que MC ha tenido un crecimiento sostenido, muy similar al de Morena en años recientes, por lo que estima que su partido, en pocos años, podrá competir de manera independiente contra Regeneración Nacional.Hay que recordar que, tras la jornada electoral del pasado domingo, en conferencia de prensa resaltó que “Movimiento Ciudadano fue la fuerza de mayor crecimiento en el país. Los resultados electorales del día de hoy nos permiten afirmar que tenemos un crecimiento exponencial en torno a los resultados anteriores”.Dante Delgado señaló cómo los partidos que integran la coalición Va por México han disminuido su votación en los seis estados que disputaron. “Por el contrario, podemos advertir el ascenso de la votación en Movimiento Ciudadano”. Delgado Rannauro evidenció que su partido está por encima del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes y “prácticamente duplica su votación en el estado de Quintana Roo”.Andrés Manuel López Obrador dio la indicación para que el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, fuera el presidente de la Cámara, encargado de imponerle la banda presidencial en el acto político más importante de su vida. Me conoce dice AMLO, afirmación que fortalece lo dicho por Muñoz Ledo en el sentido de que el presidente pactó impunidad con los miembros de las bandas de la delincuencia organizada, pacto que no se hereda y que culmina cuando AMLO se vaya, ahí comienza nuevamente la guerra por las plazas.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "