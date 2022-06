Boca del Río vive su propia Ucrania por extraña explosión

Casi en la antevíspera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue el domingo al sur del estado para realizar diversas actividades, el martes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río ocurrió una explosión que podía ser el inicio de una nueva escalada de la delincuencia organizada ahora en los grandes centros urbanos.Lo que inicialmente se tomó como un accidente por acumulación de gas pudo ser por el estallido de granadas, según el periódico digital Razón de Veracruz, que publicó que el atentado fue por extorsión y cobro de piso contra los propietarios del inmueble dañado, quienes tienen negocios en la zona conurbada.Afortunadamente no hubo víctimas mortales ya que la casa del fraccionamiento Hípico, que quedó reducida a escombros, estaba deshabitada, aunque en su cochera había una camioneta utilitaria deportiva (SUV).El medio publicó ayer en la tarde fotografías, que dijo que le hicieron llegar, del inmueble dañado, pero también de una granada de fragmentación que no explotó y de fragmentos de otras que sí. El estallido causó daños a varias casas a la redonda, que dejaron una escena propia de la guerra en Ucrania.El reportero Rodrigo Barranco Déctor, del diario Notiver, publicó en la edición de ayer que la explosión ocurrió a las 19:30 del martes y que cimbró el sur de la ciudad de Veracruz y parte de Boca del Río y que los fragmentos de cemento, concreto y varillas volaron por más de una cuadra a la redonda, que provocaron destrozos en por lo menos una decena de casas que perdieron sus ventanas, cristales, canceles y portones.Dijo que los testigos que estaban en las cercanías aseguraron que “antes de todo” les llegó un fuerte olor a pólvora. La nota de Razón de Veracruz dijo por su parte que los tanques de gas de la vivienda estaban intactos y que el área está resguardada por elementos de la Marina, quienes no dejan que nadie se acerque a los escombros de la residencia.Otro medio del puerto, XEU Noticias informó que los vecinos de las casas dañadas interpondrán una denuncia colectiva buscando que les reparen los daños.Hasta ayer ninguna autoridad había informado sobre las causas reales que provocaron la explosión y solo existen las versiones de los medios, pero sobre todo en el sector empresarial de la zona quedó el temor de que ocurran otros hechos similares y que en realidad sean para presionarlos y quedar en manos de la delincuencia.Las autoridades tienen ahora el reto de esclarecer la causa de la explosión y de proporcionar a la población la versión más creíble, a lo que deberá añadir una estrategia de mayor seguridad, pues se puede desalentar la reactivación económica que se está dando luego de la crisis que dejó la pandemia de Covid-19, pero también puede dejar una secuela de temor y zozobra entre los habitantes de la zona conurbada.El exgobernador de Veracruz y actual dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, asumió prácticamente el liderazgo de la oposición en México, que, dijo ayer en declaraciones de prensa, será una “nueva oposición” y deberá construirse de aquí a enero próximo.Aunque dijo que será por encima de los partidos y que tendrá que ser con actores verdaderamente representativos de la sociedad, no cerró la posibilidad de ir en alianza con los partidos de Fuerza por México, PAN-PRI-PRD, pues dijo que eso lo decidirá la Convención Nacional Democrática que se celebrará los días 5 y 6 de diciembre próximo.“No encartamos ni descartamos a nadie”, expresó y agregó que por el momento realizan una serie de consultas en todo el país.Luego de la elección del domingo pasado y de los resultados que favorecieron en su mayoría a Morena, aunque su partido no obtuvo alguna votación significativa, la atención mediática se centró en el veracruzano pues todos coinciden que una alianza opositora solo tendrá éxito si se suma MC.Aunque en un principio Dante dijo que no iría en alianza, lo que parecía contundente, con su declaración de ayer flexibilizó ya su postura. Columnistas y analistas políticos también coinciden en que Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal podrían los candidatos a la presidencia de Movimiento Ciudadano.Lo que queda claro es que el político nativo de Alvarado asumió el liderazgo opositor ante el total descrédito en que cayó el dirigente del PRI “Alito” Moreno y la poca fuerza que tiene Marko Cortés del PAN, que ya el PRD prácticamente no cuenta.Por otra parte, el partido de Dante Delgado obtuvo un importante triunfo político ayer cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados cederle de manera inmediata un puesto en la Comisión Permanente a Movimiento Ciudadano, del que había sido excluido al terminar el pasado periodo ordinario de sesiones.La decisión tiene gran trascendencia para ese partido pues ahora podrá participar en la toma de decisiones de ese órgano colegiado, pero también hacer escuchar su voz.Con muy buen humor tomaron en el equipo de trabajo del delegado de Bienestar, Manuel Huerta, la versión de que ayer ya se había ido del cargo y que hasta había entregado sus oficinas, pues mientras eso hacían circular él se reunía con el equipo de “servidores de la nación” en Coatzacoalcos en una reunión de trabajo.Previamente había entregado apoyos en el Domo Inapam, donde había hecho declaraciones y participado en el inicio de los festejos por los 500 años de la ciudad. Mañana asistirá a la sesión solemne de la diputación local que sesionará en ese puerto y participará en la pregira del recorrido que hará el presidente el próximo domingo.Tanto en su equipo como en el del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna tienen información de que los quieren descarrilar mediáticamente haciendo creer que no tienen ninguna posibilidad de ser candidatos a la gubernatura y los reducen solo a aspirantes al Senado, lo que, me dicen, para nada les inquieta.La apertura con la prensa de la que dio muestras el Gobierno de Veracruz (Ejecutivo y Legislativo) con motivo del Día de la Libertad de Expresión significó un duro revés para el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien como algunos antecesores suyos es quien ha ordenado represalias y vetos contra los periodistas críticos.El primer gran paso, positivo, que dio el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, al reunirse con periodistas tanto de Xalapa como del puerto de Veracruz, animó al propio gobernador a convivir con los reporteros de la fuente de Seguridad Pública, pero también a hacer representar por primera vez al gobierno vez en festejos de diversas agrupaciones.Por alguna razón el secretario no estuvo en ningún festejo. Al interior del gobierno confirman que Cisneros es quien ha vetado y ordenado a los funcionarios que han pretendido apertura que no traten con ninguno y que tomen represalias contra periodistas.Con mucha atención e interés escuche ayer a mi compañera Billie Jane Parker decir que el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, le causó la mejor impresión por la sencillez con la que se conduce.Periodista que incursionó con mucho éxito profesional en la Ciudad de México, tanto en la radio como en la televisión, conoce muy bien la manera de comportarse de los hombres (y mujeres) en el poder que viven y se mueven en el altiplano.Por eso le doy valor a su testimonio de que el también coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, hombre cercano y del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se conduce con toda sencillez.Me comentó Billie que en la comida del Club de Periodistas de México, A. C. Me comentó Billie que en la comida del Club de Periodistas de México, A. C. Delegación Veracruz fue larga la cola de compañeros que quisieron tomarse la foto con él, a lo que accedió con toda paciencia, y que además saludó a todos sin distinguir a nadie.No cabe duda, los más valiosos son los más sencillos. Con Billie Jane coincidí en el desayuno que organizó la agrupación Xalaperiodismo, cuyo coordinador es el compañero y amigo Rubén Morales Aburto.