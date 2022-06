... En los últimos días, algunas lectoras y lectores nos han preguntado si son políticos, demócratas, tecnócratas o populistas quienes están gobernando el país y el estado de Veracruz, a lo cual les respondemos que la respuesta no es simple, pues estamos ante un tipo híbrido de gobernantes que de palabra son una cosa, pero sus acciones son otras muy distintas.Eso sí, políticos no son, les advertimos a nuestros lectores.Los que no son políticos vaya que “negrean”, como dicen en la Cuenca del Papaloapan cuando se refieren a la abundancia y de ello dan cuenta diariamente, hora a hora y minuto las “benditas redes sociales” como les llama el ciudadano presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.Para ellos, eso de la forma es fondo, frase atribuida a Don Jesús Reyes Heroles, son solo palabras sin mayor significante, por lo que desdeñan su implicación política, se encaprichan en sus verdades y menosprecian a los que saben, dejándose llevar por la caterva de acomedidos y camaleónicos quedabien que les rodean y tapan la vista del bosque.Pues bien, esta clase política híbrida que circunstancialmente nos gobierna, dio muestra el pasado lunes seis de junio de lo que les comentamos antes, que una cosa es lo que dicen y otra la que hacen, precisamente en el Día de la Libertad de Expresión.Como botón que sirva de muestra pongamos el caso de Veracruz, que gobierna el ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García Jiménez, quien el pasado lunes tuvo una excelente oportunidad política para tender puentes con el periodismo veracruzano, aprovechando que vino a esta entidad federativa Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la república, invitado por la delegación de Veracruz del Club de Periodistas de México, uno de los personajes con gran cercanía al mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador.Contrario a lo que se esperaba, el gobernador del estado no acompañó al coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la república, por razones que solo ellos conocen, pero que significan mucho en el imaginario colectivo.Tampoco estuvo el mandatario estatal en una singular reunión que organizaron en conjunto los diputados, alcaldes y ediles del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en un hotel de la ciudad de Veracruz, donde se reunieron periodistas de casi todos los medios de comunicación de la zona, invitados por los de Morena.Ese lunes seis de junio Día de la Libertad de Expresión, tanto el mandatario estatal como su coordinador de Comunicación Social, Iván Joseph Luna Landa, prácticamente se desaparecieron y fue luego, a través de un comunicado de prensa, que nos enteramos que había preferido irse a celebrar con el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, cuyos elementos, por cierto, son los más denunciados por agresiones a los periodistas en Veracruz.Ambos, García Jiménez y Luna Landa andaban tan ocupados el pasado lunes, que a eventos donde sí los invitaron, enviaron representantes cargados de significantes, como mensaje de lo que para ellos significan los medios de comunicación en Veracruz y particularmente de Xalapa.Así son ellos, los gobernantes híbridos, que dicen una cosa, pero hacen otra.... Otra pregunta generalizada es para saber o conocer quién o quiénes asesoran a estos gobernantes híbridos, que sabemos son muchos y cobran muy bien por externar sus opiniones, pero que no son escuchados, por lo que sus peroratas y argumentaciones son como gritos en el desierto, que se vuelven un paraíso los días de quincena.... Hace unos días en Mérida Yucatán, donde se celebró el Congreso Anual de la Asociación Mundial de Acuacultura, fue reconocido por sus pares Juan Carlos Zamorano Morfín, a quien le otorgaron el Reconocimiento a la Gobernanza, Difusión y Extensionismo “Margarita Lizárraga”, por la labor que durante décadas ha realizado en pro de este sector.Zamorano Morfín, ex delegado federal de Pesca en el estado de Veracruz y primer delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno de la república, ha dedicado su vida al sector pesquero y al cuidado ambiental.Por ello la Asociación Mundial de Acuacultura le otorgó este reconocimiento que incluso tiene el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en honor a la ya fallecida Dra. Margarita Saucedo Lizárraga, por su papel decisivo en el fomento del Código de Conducta para la Pesca Responsable, por su productiva labor en el campo de la pesca y por su fuerte compromiso con el impulso a la promoción del sector pesquero, especialmente en los países en desarrollo.Esa es la importancia del reconocimiento que se le otorgó a Juan Carlos Zamorano Morfín, quien ha dedicado gran parte de su vida al sector pesquero y ambiental. Bien.