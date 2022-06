¿Alito se arriesgaría a que lo lancen del PRI...?

1.- Aquí, en un asunto que es muy importante para Movimiento Ciudadano, los dirigentes del partido Naranja deberán realizar un rápido y profundo análisis, a partir de las palabras del coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, quien aseveró que "es inatendible" la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)", por considerarla "inconstitucional y ambigua".Es decir "el Ministro sin Corte" ya ha rendido su proyecto: Por segunda ocasión y de nueva cuenta, subrayó el morenista, que "...el Tribunal Electoral violenta el marco constitucional al instruir a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, que integre un legislador de MC a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque con ello viola los artículos del 50 al 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..."Asimismo, destacó "...que sería inconstitucional que la Jucopo diera cumplimiento a esa sentencia, porque el Pleno de la Cámara sería, como órgano deliberativo superior del Poder Legislativo del Estado Mexicano, la única instancia facultada para tal efecto..."Desde su punto de vista, precisó el diputado, que "la resolución del Tribunal Electoral carece de certeza jurídica pues no puntualiza a qué grupo parlamentario de los que están representados en la Comisión Permanente [se le despojará de una posición para entregársela a otro partido], por lo que el resolutivo resulta ambiguo", afirmó el líder de Morena en la Cámara de Diputados.Sin embargo, manifestó que esperará la opinión de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, así como lo que acuerde la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para determinar finalmente si es atendible o no la resolución del Tribunal.Por lo pronto ya hecho su cuarto de espadas a la Mesa: "No hay de piña Chabelito"...2.- Ecos de la Cumbre en Los Angeles de California: Y por fin el presidente de USA, Joe Biden, subió al podio para inaugurar la cumbre, declarando que "la democracia es el ingrediente esencial para el futuro de las Américas", y afirmó que hoy cuando la "democracia está bajo asalto alrededor del mundo, hay que unirnos de nuevo" para reafirmarla. Agregó que en esta coyuntura "necesitamos más cooperación, propósito común e ideas transformadoras" para abordar de manera conjunta los retos. "Respetando las soberanías como iguales" y asumiendo "responsabilidades compartidas" para responder de manera efectiva a la serie de desafíos que enfrenta el hemisferio.El presidente Biden anunció la llamada "Alianza para la prosperidad económica en las Américas", la cual fue calificada por la Casa Blanca como "un nuevo acuerdo histórico" para promover la recuperación y crecimiento a nivel hemisférico. Subrayó que América Latina y el Caribe sufrieron la mayor contracción económica de todas las regiones del mundo, donde se incrementó la desigualdad y la pobreza –22 millones de nuevos pobres– y afirmó que la inflación generada por "la guerra de Putin en Ucrania" está agravando la situación. Ante ello, declaró Biden, "la Alianza para la prosperidad económica en las Américas... reconstruirá nuestras finanzas desde abajo hacia arriba".Para lograrlo, dijo, se buscará "revitalizar las instituciones económicas regionales" para promover la inversión, hacer más resilientes las cadenas de suministro, ampliar la inversión pública y administrarla de manera más eficaz, generar empleos a través de la energía limpia, y "asegurar un comercio sostenible e inclusivo".Al parecer, mucho de esto aún se tendrá que negociar entre los países involucrados. La Casa Blanca indicó que después de concluir la cumbre, Washington realizará "consultas iniciales con sus socios en el hemisferio y las partes interesadas" para impulsar toda esta propuesta.Además, el presidente Biden anunció o adelantó iniciativas sobre otros cuatro rubros además del económico: seguridad alimenticia, en la que Estados Unidos anunció 300 millones de dólares para abordar las necesidades urgentes; clima, incluyendo un plan en el Caribe; salud, para la cual el presidente dio a conocer un emprendimiento para ayudar a capacitar a 500 mil trabajadores de salud en las Américas, y sobre los desplazados, se dijo, se anunciará la "Declaración de Los Angeles" sobre Migración y Protección mañana, al concluir la cumbre.3.- Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; y del PRD, Jesús Zambrano, en conjunto con diputados y senadores de sus partidos, firmaron una "Moratoria constitucional" para frenar hasta 2024 cualquier cambio a la Constitución"... que comprometa las libertades democráticas o militarice al país..."Como es sabido, para reformar la Constitución se requiere de la mayoría calificada de los legisladores, es decir más de dos tercios, por lo que si los partidos de la coalición "Va por México" rechazan cualquier enmienda, ésta no podrá ser modificada, como ocurrió en abril con la reforma eléctrica.De esta manera, anticiparon, no podrá avalarse cualquier iniciativa que pretenda desaparecer o modificar al Instituto Nacional Electoral (INE), o que se apruebe la reforma que adscriba la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras."Durante el tiempo que resta, no aprobaremos cualquier modificación a la Constitución", dijo el líder panista Marko Cortés Mendoza, al mostrar el documento firmado por los dirigentes de los tres partidos. Por otra parte, en conferencia de prensa conjunta, los líderes políticos también establecieron una "hoja de ruta" para mantener la coalición opositora hasta 2024, con la creación de comités estatales y el compromiso de que un "Consejo Ciudadano" elegirá al candidato común de PAN, PRI y PRD, aunque no se estableció quien o quienes designarían al consejo ciudadano.Y va esta frase de consuelo: "Las victorias y las derrotas no son eternas ¿Por qué nos condenan de antemano?", resaltó el presidente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, al prometer que los tres partidos llegarán unidos en 2024 y ganarán la contienda presidencial.Dijeron que están a abiertos a que cualquier otra fuerza política, como Movimiento Ciudadano, y organizaciones civiles se sumen a este proyecto".Por cierto y si del PRI se trata, dijo el priista 'Alito' Moreno", "...que no renunciará a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras los resultados electorales del 5 de junio"...Pero cuando un inquilino "moroso" que no quiere entregar el inmueble que "tiene rentado" a pesar de que no paga la renta, y después de un "juicio" civil, lo que sigue es el lanzamiento del inmueble y sus chivas a la calle... ¿Se arriesgaría a esto Alito?