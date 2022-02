Comandancia del IPAX causa molestias a xalapeños de la colonia Progreso

La instalación de una Comandancia del Instituto de la Policía Auxiliar y de Protección Patrimonial (IPAX) genera molestias a vecinos de la calle Jalisco de la colonia Progreso Macuiltépetl.A decir del integrante del Comité de Vecinos, Heriberto Perea Aguilar, residentes del sector denunciaron vialidades obstruidas, ruido por las noches y el uso de jardineras como baños de los elementos policiacos.Y aunque han acudido a la comandancia para exponer su molestia, los jefes policiacos no han atendido sus demandas.Y es que a decir de los habitantes, las instalaciones donde funciona el IPAX en la colonia Progreso no son aptas para el número de elementos que ahí laboran, pues se trata de una casa que no cuenta con todos los requerimientos.La tesorera del Comité, Marcelina Oltehua, afirmó que han acudido con el Comandante del IPAX para abordar el tema de las patrullas y el uso de las jardineras como sanitarios.“Yo le dije a la persona que me atendió que no había problema, si no les abastece el espacio que tienen, que lo hicieran pero que pusieran agua con cloro porque es muy molesto el olor que despide eso”, abundó.Añadió que los colonos no piden que la Comandancia se vaya del lugar, sino “que tengan educación todos los elementos y que tratemos de vivir en armonía, ya que estamos en la misma área”.La reunión en la que estuvieron los colonos fue atendida por el jefe de Servicios del IPAX, Edson Carreto, quien se comprometió a reportar estas inconformidades con sus jefes.