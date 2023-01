Combatir la “plaga” del fentanilo, prioridad, dice Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que entre las prioridades con México se encuentra el buscar una acción conjunta para combatir la “plaga” del fentanilo, que ha sido letal en su país, y abordar el tema de la migración ilegal.“Como parte de la seguridad compartida se requiere acción conjunta para abordar la plaga del fentanilo, que ha matado a 100 mil estadounidenses hasta ahora, y cómo podemos abordar la migración irregular, y creo que eso ya está muy bien encaminado”, dijo.Por su parte, la Casa Blanca informó que también se acordó “perseguir a los narcotraficantes y desmantelar las redes criminales, interrumpir el suministro de precursores químicos ilícitos utilizados para fabricar fentanilo, cerrar laboratorios de drogas y prevenir el tráfico de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera común”.El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense terminar con el olvido y desdén hacia América Latina y el Caribe, pues desde hace más de medio siglo que el presidente John F. Kennedy dio a conocer el plan Alianza para el Progreso en beneficio de la región no se ha hecho nada importante, indicó, para el desarrollo del continente.“Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano”, dijo.El presidente Joe Biden respondió que desde hace 15 años han invertido miles de millones de dólares en ayuda a naciones de la región, “pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho, y lo felicito, debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio”, destacó.Biden aseguró que se debe profundizar más la relación entre ambas naciones, pero no sólo con México, sino también con el hemisferio occidental. “Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos más competitivos”, dijo.En su mensaje de bienvenida a la reunión bilateral como parte de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, López Obrador señaló que es necesario unirse en América, pues hay condiciones inmejorables para iniciar una nueva política de integración económica y social en el continente.Acompañado por las delegaciones de funcionarios mexicanos y estadounidenses, expresó que la integración productiva debe también contar con el respaldo de inversión pública y privada para el bienestar de todos los pueblos de América, sin excluir a nadie.“Es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de las libertades que fue el presidente Roosevelt, y comenzar con usted, porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa, comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente a partir del respeto y la ayuda mutua”.Mientras tanto, el presidente Biden subrayó que a nivel global hay un punto de inflexión y las acciones que lleven a cabo en los próximos años van a cambiar cómo lucirá el mundo en las próximas décadas.Al final de su mensaje, el presidente López Obrador reiteró que el presidente Biden es nuestro amigo. “Somos pueblos vecinos y somos pueblos hermanos”, agregó.En un mensaje conjunto en voz de la esposa del presidente de Estados Unidos, Jill Biden, y la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, ambos gobiernos se pronunciaron en contra del racismo, del clasismo y la pobreza, además de defender la libertad de expresión y de prensa como parte de sus creencias en común.