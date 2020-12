Combatir pobreza debe ser prioridad o México seguirá “anclado al pasado”: Lima Franco

El secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, José Luis Lima Franco, señaló que mientras no se sea capaz de combatir la pobreza en todas sus dimensiones, México seguirá anclado en el pasado y prisionero de sus errores.



Al participar en la XLIX Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, en Bahía de Banderas, Nayarit, sostuvo que las desigualdades existentes en el país hacen que unos progresen y otros sufrar al no tener lo mínimo para vivir.



“Mientras no seamos capaces de combatir la pobreza en todas sus dimensiones, seguiremos teniendo un país anclado al pasado y prisionero por los errores que se han cometido en la elaboración de políticas que acentuaron las grietas, y no fueron pensadas para poner a todos en igualdad de oportunidades”, expresó.



En presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y sus homólogos de Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Campeche, Jalisco, Baja California y Aguascalientes, que integran la Comisión de Vigilancia de Participaciones; Lima Franco hizo un llamado a combatir la pobreza que priva en el sureste del país, olvidada durante décadas por los gobiernos anteriores.



En su discurso, insistió que de nada sirve que otros tengan más, si no se combaten los índices de pobreza que tanto lastiman al país, ya que al final los problemas que se desencadenan por la desigualdad, afectarán también a todos por igual.



Señaló que se deben encontrar mecanismos para tener una distribución de la riqueza más justa, teniendo presente que la región sur sureste aporta en mucho a los ingresos por las actividades del sector energético.



“Pensemos en un solo México, y vayamos atendiendo las necesidades más sentidas de cada región para tener una nación equilibrada y estable”, manifestó al añadir que ante la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo entero, se debe buscar la unidad.



“Hoy más que nunca, se debe buscar la unidad, la discusión con fundamento y el diálogo deben permanecer para encontrar la forma de beneficiar a todos los estados que conforman esta gran nación”, abundó.



Además, exhortó a sus homólogos a representar decididamente los intereses comunes y los invitó a sumar en la instrumentación de políticas financieras que nos aseguren el bienestar de todas las familias mexicanas.



“Si realmente aspiramos a que México sea protagonista mundial para la atención de las agendas internacionales, primero debemos trabajar para no tener 2 o 3 Méxicos distintos, donde unos progresen y otros queden rezagados”, refrendó el titular de la Sefiplan de Veracruz.