Comedor Casa de la Misericordia, en Orizaba, dará los alimentos para llevar

El comedor de la Casa de la Misericordia entrega a los pobres porciones de comida pero ahora ésta es para llevar, con el propósito de prevenir contagios de COVID-19, indicó el encargado de este sitio, el sacerdote Román Oficial Gil.



"Para seguir las medidas de contingencia, les estamos dando la comida para llevar y así no generar aglomeraciones ni que la gente esté amontonada", añadió que de lunes a sábado están trabajando para compartir el alimento con los necesitados.



Agregó que continúan con el comedor que se abre de 13:00 a 14:30 horas y le piden a la gente pobre llevar un recipiente para otorgar la comida de lunes a sábado.



Pero también se les invita que usen el gel antibacterial y se laven las manos. "Todos los días hacemos 120 porciones de comida pero este número de gente oscila porque no todos son los mismos, aunque la gran mayoría sí lo es".



Recordó que durante los 4 años de existencia de esta casa, se les han dado los alimentos a los necesitados y si en algún momento no se les puede otorgar como tal un menú, se les preparan tortas y se les agrega un jugo y fruta; aunque han sido muy pocas las veces que se ha hecho eso.



"En esta emergencia no podemos dejar de darles comida a los necesitados, seguimos las recomendaciones que nos dan las autoridades, las seguimos al pie de la letra y haciendo la insistencia a los hermanos pobres de la situación que vivimos y recordándoles que no deben echar en saco roto esta situación".