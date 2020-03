Comenzará reubicación de vendedores en Los Lagos de Xalapa

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, dio a conocer que los vendedores ambulantes que se encuentran en la primera parte del parque Los Lagos serán removidos al segundo segmento del lugar.



"Sí, se van a retirar de todo lo que es el primer lago, desde hace un par de semanas se ha estado dialogando con los dirigentes de artesanos, con personas que realizan una actividad comercial, predominantemente los días sábados y domingos", dijo.



Lo anterior, lo manifestó luego de realizar un recorrido en el parque Los Lagos con diferentes áreas del Ayuntamiento, como Protección Civil y la Subdirección de Comercio, donde también estuvieron presentes líderes de ambulantes.



En ese sentido, el funcionario explicó que las personas no perderán su trabajo, pues sólo se reorganizarán en el segundo lago.



"El Ayuntamiento no tiene medidas en contra de ninguna persona que realice una actividad lícita y que es su única fuente de ingreso. Lo que sí, es que no podrán realizar sus actividades en las condiciones en las que actualmente se encuentran. Se tienen que modificar los tamaños, se tienen que modificar las instalaciones".



De igual forma, mencionó que los carros de alquiler y las bicicletas seguirán permitiéndose, siempre y cuando busquen un lugar establecido.



"Se ha detectado que por lo menos un solo comerciante tiene instalado más de 300 bicicletas, se va a permitir la actividad pero la renta la tendrán que realizar en un local que ellos contraten o renten, como ocurre en otras partes".



Aunque algunos vendedores expresaron desacuerdo, refirió que se debe a que siguen indicaciones de los líderes que son los que no quieren retirarse.



"Es un ajuste a lo que les estamos llamando, que creo que la mayoría está de acuerdo, la negativa es de los líderes que curiosamente tienen las mayores inversiones aquí en esta zona".



Respecto al robo de la energía eléctrica, manifestó que seguirán con los procesos jurídicos para regularizar las conexiones.