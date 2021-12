Comerciante de Orizaba amenaza con ponerse en huelga de hambre

María de Lourdes Martínez Parra, comerciante del mercado Emiliano Zapata de Orizaba, amagó con ponerse en huelga de hambre, luego de que le fue quitado su local en este zoco.Esta tarde al manifestarse en el parque Apolinar Castillo, la mujer apuntó que luego de la remodelación hecha en este mercado, su local desapareció y una parte de este ahora es parte del de otro comerciante de barbacoa."La administradora lo que me dijo fue que me iba a dar otro espacio porque iban a remodelar y que donde yo estaba iba a ser pasillo. Yo le dije que sí, pero resulta ser que el día de la inauguración llegué y vi cómo se extendió más el vecino en el lugar donde yo estaba, ahora ya no tengo donde vender mis dulces".Recordó que desde hace 38 años comercializa sus dulces en un local de este mercado y esa es su fuente de empleo. "Ahorita no tengo espacio, ya me acerqué con autoridades de Comercio y me dijeron que me daban una respuesta, pero tengo una semana esperando y no me han respondido".Advirtió que, si hay necesidad de ponerse en huelga de hambre para exigir su derecho, lo va a hacer. "Yo siempre he pagado puntualmente desde el año en que yo llegue ahí, hasta diciembre. Este mes ya está apagado".Reconoció no haberse acercado al alcalde Igor Rojí López para plantearle la situación que está viviendo.Además, resaltó que la única solución de parte de la administradora fue que comprara una mesa y vendiera en un espacio pequeño pero diferente del sitio donde ha estado durante casi cuatro décadas.