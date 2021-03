Comerciante de Orizaba denuncia nueva estrategia de asalto

La propietaria de un pequeño negocio en la ciudad llamó a la población para que tenga cuidado, pues el jueves pasado llegaron dos hombres pretendiendo entrar mientras se hacían pasar por personal de Telmex.



Explicó que se trató de dos hombres altos, uno robusto, uno moreno y el otro de color de piel más claro, que se presentaron como trabajadores de esa empresa y que incluso llevaban una orden con el logo en la que se mencionaba el giro del negocio, el cual correspondía.



Mencionó que le dijeron que traían una orden de revisión del internet pues había un reporte de que estaba lento.



Sin embargo, les señaló que ella no hizo tal reporte y le preguntaría a la otra persona que se hacía cargo si había presentado alguna queja.



Comentó que de inmediato se comunicó con la otra persona y le comentó esa situación, a lo que le respondió que tampoco había presentado alguna queja.



Ante ello, les mencionó a esas dos personas que no los dejaría pasar pues no se había presentado ningún problema con el servicio.



Señaló que posteriormente esas personas le llamaron por teléfono y le preguntaron su nombre, pero rechazó dárselos y se dio cuenta que no aparecía el número del cual le llamaban.



Agregó que más tarde checó con Telmex y la empresa confirmó que no había enviado a ningún trabajador a hacer verificaciones.



Por lo anterior, la ciudadana consideró que esos sujetos intentaban ingresar para asaltarla y pidió a la población tener cuidado para no caer en ese engaño.