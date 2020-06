Comerciantes de Banderilla presionan y Alcaldía accede a dar apoyos para enfrentar contingencia

Luego de realizar un “frente común”, comerciantes de Banderilla lograron una audiencia con el alcalde Juan Manuel Rivera González para pedir medidas tangibles en apoyo al sector que se encuentra en crisis debido al cierre de comercios por la pandemia de COVID-19.



A decir de los agraviados, luego de 2 semanas de insistir, el munícipe accedió en llevar a cabo dicha reunión, que se hizo en 3 etapas, con 30 asistentes por sesión, para finalmente ser atendidos un total de 90 comerciantes.



El reclamo fue porque hasta el momento las autoridades municipales, a través de la Dirección de Comercio, solicitaron cerrar los negocios que no son de primera necesidad; sin embargo, no se les dijo de qué manera se les apoyaría, pues la mayoría son arrendatarios y viven al día con sus ventas.



“Se nos exige cerrar, para no propagar el virus y eso lo entendemos pero a nosotros quién nos entiende. Nosotros vivimos de esto, no tenemos un sueldo seguro cada 15 días”, expresó uno de los comerciantes.



Luego del exhorto y presión de los asistentes a dicha reunión, hubo resultados, ya que el alcalde Juan Manuel Rivera se comprometió a darles un apoyo alimentario de mil pesos en despensas y 3 mil en pesos en efectivo, además de hacerles un descuento de 500 pesos en su recibo de la comisión de agua potable a partir de este mes de junio.



“Ahora sólo esperamos que cumpla”, expresó una de las comerciantes del giro de uñas, e invitó a los demás vendedores del municipio a que se acerquen al Ayuntamiento y puedan acceder a dicho programa, pues aseguro que en Banderilla son aproximadamente 600 comerciantes.