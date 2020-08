Comerciantes de Boca del Río se unen a solicitud de no cerrar primer cuadro fines de semana

Comerciantes de la cabecera municipal de Boca del Río piden al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado suspender el cierre de vialidades, pues esto ha generado que las ventas caigan aún más durante los fines de semana.



Como una de las medidas para reducir la movilidad, se determinó cerrar los accesos al primer cuadro de la ciudad, así como bulevares principales del municipio y desde mayo se aplicó restringir la vialidad y sólo en una ocasión –cuando estuvo en semáforo naranja– se levantó el bloqueo.



"Créame que nos afecta demasiado, tenemos personal que viene a buscar su día y sí nos afecta bastante que cierren las calles. La gente pasa en sus carros, busca lugar para estacionarse. Mejor deberíamos hacer conciencia del uso del cubrebocas porque la gente pasa caminando y sin cubrebocas", expuso Elvia Montero Morales, encargada del restaurante "El Recreo".



Advierten que al cerrar las calles, la gente no llega hasta la cabecera municipal, la cual ya presenta problema de estacionamiento, por lo que es más complicado que negocios esenciales se reactiven cuando se les dificulta más el arribo hasta los establecimientos.



"Ha afectado bastante porque mucha gente al ver cerrado ya no quiere entrar al municipio y llega muchísimo menos gente", añadió Margarita, de la cafetería “Leche y Miel”.



En Boca del Río, los restaurantes se mantienen operando a un 25 por ciento, los días que mejor les ha ido alcanzan un poco más de ocupación, ingresos insuficientes para mantener el local, la nómina y la inversión.



"Muy bajo, puedo decir que como en un 20 a 30 no ha llegado al 50 por ciento, ojalá nos llegara al 50 por ciento sería algo que nos ayudaría pero aún está bajo pero la fe no la perdemos", insistió Elvia Montero.



Boca del Río se mantiene junto con Veracruz en semáforo epidemiológico rojo, por lo cual, los restaurantes continúan con las restricciones de ocupación.