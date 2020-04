Comerciantes de “chácharas” instalados en parque Juárez dicen mejorar sus ventas

Vendedores ambulantes afirman que han tenido buenas ventas estos días que llegaron al parque Benito Juárez de Xalapa.



De acuerdo a Marilí Aguilar Tlapa, vendedora de chácharas, desde el jueves que se instalaron en la plaza Sebastián Lerdo, y estos últimos días en el parque Juárez, sus ventas han sido de poco más de 600 pesos.



"Sin ofender a mis compañeros, yo ayer vendí 610 pesos. Gracias a todos los ciudadanos que nos están ayudando, ya que nuestras autoridades no nos están apoyando. Si hemos tenido ventas, sigan viniendo aquí vamos a estar".



Expuso que las autoridades municipales tienen preferencia con otros ambulantes, en este caso señaló a los comerciantes del Callejón del Diamante, pues a ellos no se les ha prohibido la venta, a pesar de no ofrecer productos de primera necesidad.



"Los del callejón del diamante el señor Juan Vergel no los ha quitado. Los del callejón del diamante también dejaron escrito, ya ven que aquí en el ayuntamiento es puro papel y papel, y se sabe que no deberían estar trabajando, y por qué no los quitan a ellos y a nosotros sí".



De igual forma, mencionó que desde la decisión tomada por los líderes de los distintos tianguis, con el ayuntamiento, de prohibir la venta de productos que no fueran de primera necesidad, no pensaron en aquellos que viven al día y que tienen otro giro comercial.



"Si los líderes de nosotros están de acuerdo, pues que mal por ellos, porque ellos si tienen dinero, nosotros no lo tenemos. Si los líderes están de acuerdo a que no trabajemos, pues nos vamos a morir de hambre".



Reiteró que lo único que solicitan, es que se les regresen los lugares de venta en los tianguis y mercaditos de la ciudad, y si continúan con la negativa, pidió que se les otorgue una despensa que les dure un mes y mil 600 pesos.



"Ellos nos obligaron a esto y aquí vamos a seguir trabajando. No los estamos extorsionando, estamos pidiendo que nos liberen las calles, que los líderes ya tienen autorizadas, si nos permiten trabajar adelante. En caso de que nos sigan impidiendo, estamos en nuestro derecho de pedir una indemnización de mil 600 pesos, una despensa que nos dure un mes y nos encerramos", finalizó.