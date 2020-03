Comerciantes de Coatepec calculan baja de 50% en ventas por contingencia sanitaria

Comercios de Coatepec empiezan a cerrar sus puertas ante la contingencia por el coronavirus, mientras otros han decidido reducir los horarios de atención debido a la baja afluencia de clientes que ya empieza a mermar sus ventas.



“Por esta contingencia tenemos que apegarnos a lo que dice Salubridad, hay que aguantar hasta que las autoridades nos indiquen, para prevenir y cooperar”, dijeron algunos vendedores.



Y es que aseguraron que sólo están abriendo algunas horas por la mañana, pues en la tarde la población prefiere resguardarse en sus hogares y ya no salir.



Entrevistados, comentaron que poco a poco sus ventas están disminuyendo y calculan que sea hasta en un 50 por ciento.



Al respecto, el negociante Melitón Huerta explicó que aunque todavía tiene clientes en su ferretería, día a día son menos, por lo que un poco después de las 18:00 horas, se cierran las puertas.



“Sí nos ha afectado. Por ahora seguimos teniendo clientela y vamos a estar así para prevenir, desde el lunes es un cierre parcial, sólo abrimos una cortina. (Otros negocios) cierran en la tarde, ya no nos esperamos hasta las 8. Estamos cerrando 6:30 o 7 de la noche, otros a las 6, abren en el día y ya en la tarde ya no nos esperamos a cumplir el horario”, comentó.



Aunque saben que esto les impactará en su economía y en la de otras familias, precisaron que no tienen por el momento otra alternativa y si las autoridades sanitarias ordenan cerrar, tendrán que hacerlo.



“Está bajando poco a poco la clientela. Hace unos días vendíamos bien y ha ido bajando. Estamos a un 50 por ciento, vamos a ver mañana porque sí se está notando porque en la tarde ya no hay gente en la calle. De las 5 en adelante ya no hay gente”, explicó el pequeño empresario.