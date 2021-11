Comerciantes de Coatepec instan a “no gastar por gastar” en el Buen Fin

Comercios establecidos en Coatepec exhortaron a la población a comprar solo lo que necesiten en el Buen Fin y no “gastar por gastar”.Señalaron que la ciudadanía debe poner cuidado en las “supuestas” ofertas de algunos negocios, ya que muchos suelen hacer descuentos en mercancía vieja o pasada de moda.Al respecto, la gerente general del salón de belleza “Lash Room”, Abril Díaz Pozos, consideró que la gente debe ser responsable con lo que compra para no adquirir deudas.“Es una buena oportunidad de hacer publicidad de los negocios, siempre y cuando tengamos esa oportunidad y educación de manejar las necesidades. No es comprar por comprar, solo porque se diga que es el Buen Fin, ese es el error, gastar en lo que no es necesario”, comentó.Asimismo, empresarios confiaron que a partir del Buen Fin se reactive la economía en el pueblo mágico, pues prevén buenas ventas para el mes de diciembre, ya que durante estas fechas también se manejan descuentos y ofertas