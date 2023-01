Comerciantes de Coatzacoalcos toman calle para ayudar a Reyes Magos

Los comerciantes de la plaza conocida como “La Fayuca”, en Coatzacoalcos, ya comenzaron a instalarse en la calle Corregidora, entre Hidalgo y Malpica, para recibir a los Reyes Magos y que elijan el regalo para los niños porteños.El jefe de Comercio del Ayuntamiento, Miguel Espinoza Villegas, precisó que no se les cobra a los dueños de los negocios.“Por ser precisamente de los mismos mercados no se les está cobrando ningún peso, lo único que les estamos pidiendo es el orden y que tengan respeto hacia lo que es la sana distancia, evitar la aglomeración”, dijo.Dijo que lo único que les han solicitado es que todo lo realicen con orden y sobre todo que garanticen la seguridad de los que acudirán a adquirir algún juguete.Mencionó que Protección Civil es quien se encarga de que no existan puestos donde se vendan alimentos preparados, pues en estos es necesaria una instalación de gas, algo que no está permitido en este caso para no poner en riesgo a los reyes magos.“Lo único que hacemos es ordenamiento, que respeten los lineamientos y tratar de que no haya venta con gas para evitar cualquier posible accidente al interior, los que ya están establecidos, de base, pueden seguir haciendo su venta”, finalizó.