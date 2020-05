Comerciantes de flores siguen trabajando pero sólo sacan pedidos pendientes, en Veracruz

Comerciantes de arreglos, ramos y flores del centro del puerto de Veracruz continúan operando pero no para la venta al público; ante las restricciones por la contingencia sanitaria por el COVID-19, señalan que se han limitado a sacar pedidos pendientes para el 10 de mayo.



Aunque han puesto a disposición la entrega a domicilio, no han tenido buena respuesta, siguen elaborando los arreglos florales porque en su mayoría ya tenían encargada mercancía a productores del campo.



"La circulación es cero, todas las calles están cerradas en el cuadro de la ciudad, clientes que lleguen no, ninguno, trabajamos para sacar lo que ya tenemos de compromiso, esperaremos a otra fecha que venga", señaló, Julio Ramírez, florería "Los claveles".



"Se llama y se le envía una foto, hay arreglos desde 50 pesos en adelante dependiendo el tamaño y los ramos, ha estado muy tranquilo la verdad, sólo los clientes fijos que ya tenemos, se hizo entrega a domicilio, no venta al público", dijo Liliana de la florería "Aves del paraíso".



Para los comerciantes de este giro, el 10 de mayo es la fecha de mayor venta, después siguen las graduaciones pero la mayoría se suspendieron por la misma emergencia del coronavirus.



Ahora tendrán que esperar a que se realice la celebración del Día de la Madre el 10 de julio.



"Las graduaciones pero también estamos en veremos, lo del Día de Muertos, el primero y dos de noviembre, hasta ahí sería y en diciembre si no se complica con los fríos", insistió Julio Ramírez.



Para los vendedores de arreglos, ramos y flores, la demanda disminuyó un 85 a 90 por ciento, por ello, también hubo menos compra de la variedad de insumos, afectando con ello a los productores primarios que cultivan la diversidad de flores.