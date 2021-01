Comerciantes de Las Trancas, en contra del cierre de la vialidad

Comerciantes de productos básicos, restauranteros, de llanteras, talleres de pintura y laminación, estéticas, entre otros, se encuentran molestos por la decisión de las autoridades de cerrar la vialidad durante este viernes 15 y hasta el domingo 17, de las 9 a las 2 y de 4 a las 6 de la tarde.



Aunque saben que es una medida emanada del decreto publicado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en 12 municipios, para prevenir contagios por COVID-19, señalan que esta acción sólo complica la vialidad en esta importante zona de la ciudad y a ellos les afecta sobremanera, por las pérdidas económicas que significan.



Mariana, de “Frutas y verduras Anita”, pidió a las autoridades ser más flexibles con estas acciones.



“Los nuestros son productos de la canasta básica y deberíamos de permanecer abiertos, además tomamos todas las medidas para atender a la gente, con cubrebocas y gel antibacterial”, expuso.



A su vez, doña Laura Martínez López, de La Naolinqueña, dijo que el 2020 les dejó muchísimas pérdidas y han sobrevivido de milagro “y ahora limitan el movimiento de personas, primero por la zanja del gasoducto que están metiendo y ahora por la decisión de cerrar el paso vehicular”.



Con casi 40 años trabajando en esta zona, dijo que “llevamos pérdidas que no vamos a reponer nunca, porque tuvimos que tomar de nuestro ahorros, para cubrir principalmente a los trabajadores. Estos cierres afectan a muchas personas, no sólo a los propietarios, también a la señora que nos trae la masa, al que nos vende el queso, al refresquero, al de las verduras, a todos”.



Comentó que los trabajadores son los más afectados, “porque si no tenemos ingresos ¿cómo les vamos a pagar? ¿Cuánto les damos para mantener su casa, para comer, para pagar el internet y que sus hijos tomen sus clases?”, se preguntó.



Doña Laura, como muchos otros comerciantes de Las Trancas, se preguntaron por qué las autoridades cierran esta vialidad para afectar los comercios y no hacen eso con las grandes plazas comerciales de la ciudad o, por ejemplo, con los comederos de Cerro Gordo, saturados de cientos de familias que viajan al municipio vecino de Emiliano Zapata.



Brenda Solano Fernández, de Foto Estudio Da Vinci, se mostró también en contra de este cierre, porque viene menos gente y sus ganancias disminuyen. “El año pasado la afectación fue muy grande y aunque poco a poco nos hemos ido recuperando, si cierran nuevamente nos va a seguir afectando”, añadió.



Rosalba, de MC Print, dijo que el cierre de la vialidad les afecta demasiado. “Estamos un poco en contra, porque esta es una vía que sí es transitada, pero hemos ido a las plazas y siguen abiertas, la gente no le importa la distancia, no respeta muchas cosas, siguen funcionando normal y nosotros, que tenemos locales más pequeños y vamos al día, a nosotros nos han afectado desde el año pasado y ahora igual, por eso estamos en desacuerdo que cierren esta vialidad y no donde hay verdaderas aglomeraciones”, indicó.



Nara, de la pollería Nancy, dijo como trabajan por tabulador, al bajar las ventas, les bajan su sueldo “y esto nos pasó durante todo el 2020 y ahora que apenas vamos empezando un nuevo año y con estos cierres pues nos vamos a ver afectados de nuevo”, aseveró.



Valeria, de “Electrodomésticos Las Trancas”, dijo que están tomando todas las medidas sanitarias para el personal que aquí trabaja y para los clientes que llegan, “a todos los rociamos con un sanitizante, les ofrecemos gel antibacterial y les pedimos que usen cubrebocas”. El cierre de la vialidad, añade, no funciona, lo que funciona son las medidas de protección que tenemos en cada local.



Juan, encargado del Pollón de Las Trancas, se mostró a favor de todas las medidas que ayuden a contener la pandemia del COVID-19, pero se opuso a las acciones que afectan a terceras personas, “porque nos bajan bastante las ventas aquí en los restaurantes”. Expuso que las autoridades deberían de exigir más a los comerciantes que cumplan las medidas sanitarias y no tomar decisiones como el cierre de vialidades, porque eso nos afecta a todos, comentó.



Dijo que esta situación baja la mitad de la venta y afecta el sueldo de todos los empleados.



Lucero Blanco, quien trabaja en un taller de pintura y hojalatería, expuso que “esta situación nos afecta mucho, porque tenemos clientes que vienen a recoger sus vehículos el fin de semana o a que los reparen y al estar cerrado les afecta a ellos y a nosotros”, comentó.