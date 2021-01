Comerciantes de Orizaba piden piso parejo ante restricciones por cambio de semáforo

Un llamado a que haya piso parejo para todos los empresarios hizo el expresidente de la CANACO, Mario Ríos Alvarado, pues hasta ahora las restricciones se aplican únicamente para los comerciantes formalmente establecidos, no así para quienes ejercen el comercio informal.



Explicó que ellos han tenido que tomar estrategias por su cuenta para sobrevivir, pues no ha habido ayuda de los gobiernos estatal y federal, ni en facilidades para cumplir con sus obligaciones, por lo que se las han tenido que arreglar solos para sobrevivir, y algunos no pudieron hacerlo.



Agregó que también el aplicar las medidas preventivas les implica a ellos una gran inversión, pero nada de eso le es solicitado al comerciante informal, por lo que mientras unos se ven obligados a cumplir con restricciones en horarios, medidas y obligaciones fiscales, otros no hacen nada.



Destacó que los empresarios tienen muy claro que ante la pandemia se tienen que hacer todos los esfuerzos, pero tampoco es justo que unos hagan todo.



Consideró que las autoridades estatales y federales no están aplicando bien sus estrategias, pues incluso en Orizaba y otros municipios se toman algunas acciones para aminorar los contagios, pero hay más municipios en donde no hay ningún control sobre la gente.



Respecto a la restricción de actividades del jueves al domingo en Orizaba, señaló que se ve con preocupación, pues si siguen los contagios al alza y se vuelve a restringir la actividad económica, para muchos sería la puntilla.