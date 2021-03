Comerciantes de Tuxpan piden reapertura de playas en Semana Santa

Aunque no se han definido las medidas sanitarias que se implementarán en el periodo vacacional que se avecina, comerciantes organizados se adelantan a solicitar que no se impida el paso a los vacacionistas a la zona de playas.



La representante de vendedores ambulantes, fijos y semifijos adheridos a la CTM, Martha Méndez San Martín, recordó que justamente el año pasado se declaró el cierre del acceso a la playa, lo que afectó severamente a la economía.



Explicó que en aquella ocasión se habían preparado con la compra de artículos como trajes de baño, salvavidas y otros productos, los cuales no pudieron comercializar debido a que se declaró la emergencia sanitaria y se cerraron las zonas de recreo.



Dijo que, por ello, y ante la proximidad de la Semana Santa, solicitan a las autoridades que se permita el acceso a la playa, principalmente, lo que sería de gran beneficio para los restauranteros, papalaperos, comerciantes en general y prestadores de servicios turísticos.



Asimismo, admitió que se deben activar filtros de control sanitario, a lo que están dispuestos a colaborar. “Esperamos que haya una buena organización de las autoridades para contener la posibilidad de contagios, porque sí es necesario que haya derrama económica”, concluyó.