Comerciantes de Xalapa ya no pueden con la renta y desalojan locales

Debido a la dificultad para el pago de rentas, arrendadores han empezado a desalojar a empresarios, reveló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva.



"Ya muchos están empezando a desalojar o ver la manera de cómo abrir para poder reactivar".



Enfatizó que el gremio no ha podido calcular cuántas empresas han cerrado sino hasta que nuevamente se reanuden por completo las actividades.



"No hemos podido estimar (cuantos desalojos han habido) porque necesitamos primero que empiecen a abrir las empresas y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes efectivamente pudieron abrir con dificultades o quienes ya no pudieron abrir, ahorita no tenemos un estimado"



Admitió que el empresariado "está listo" para regresar a actividades ante un eventual descenso en el riesgo epidémico en el Estado de Veracruz.



"Y más aquellos negocios que no han tenido la oportunidad de abrir, que les den esa oportunidad".



"Si de alguna manera rentan, a lo mejor tuvieron el apoyo del arrendador de poderles condonar algún tiempo de renta o bajar la renta pero no es lo mismo un mes a cuatro, cinco meses".