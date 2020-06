Comerciantes del parque “Hidalgo”, en Coatepec, esperan volver a trabajar

Luego de que mantuvieran una reunión con autoridades municipales, comerciantes del parque “Miguel Hidalgo” en Coatepec informaron que no se les dio una fecha para que se pueda reabrir este espacio, sin embargo, aseguraron que esperarán a que los Ediles analicen las propuestas que estos negociantes expusieron.



“Tuvimos un avance, una plática, se va a ver la forma que podamos trabajar, es complicado y no hay fecha exacta, lo van a analizar y nos van a mandar a traer. Se van a reunir y nos darán una respuesta. Nosotros llevamos una propuesta para el caso de los globeros y lo van a analizar, a ver cómo nos pueden ayudar, esto es pacífico”, comentaron.



Los vendedores insistieron en que lo único que solicitan es trabajar y que han acatado las disposiciones ante la pandemia, sin embargo, advirtieron que ya tienen más de dos meses sin poder comercializar sus productos.



“Es justo, se quiere trabajar, entendemos la situación de la pandemia, lo sabemos y entendemos pero muchos generan un empleo y la economía esta difícil, sólo queremos trabajar”, expresaron.



Finalmente, admitieron que algunos negociantes fueron reubicados en algunos puntos, no obstante, comentaron que sus ventas no son las mismas, por ello aseguraron que quieren regresar al parque municipal.