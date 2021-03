Comerciantes en Tuxpan rematan la mercancía de Semana Santa

Artículos que compraron entre enero y febrero del año pasado, en vísperas de la Semana Santa 2020, y que se quedaron en los escaparates pues se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19 y las playas fueron cerradas, serán sacados a venta en este periodo vacacional.



La representante de comerciantes del mercado Héroes del 47, Martha Méndez San Martín, recordó que el año pasado se prohibió el ingreso de visitantes, por lo que no pudieron vender la mercancía alusiva a Semana Santa.



La dirigente del mercado, que queda de paso en una de las rutas hacia la zona de playas, mencionó que, sin bien no hubo pérdidas, tampoco pudieron recuperar la inversión y mucho menos hubo ganancias.



Agregó que por ello y justo cuando está por iniciar el periodo vacacional de mayor afluencia a la playa, ya no adquirieron trajes de baño, salvavidas, pelotas, bermudas, gorras, sombreros y otros, pues tratarán de comercializar lo que tienen en reserva desde 2020.



Apuntó que, pese a que se tienen que mantener los cuidados pues la pandemia no cede, hay optimismo en que tendrán repute en las ventas, pues tan solo el fin de semana se registró importante aforo de visitantes.



“Parece que estará bien. El año pasado definitivamente estuvo todo detenido, con la playa cerrada y eso afectó a todos en general. Esperemos que en esta Semana Santa logremos un respiro y muchos compañeros puedan pagar mejorar sus ventas y salir de las deudas”, concluyó.