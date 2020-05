Comerciantes exigen apoyos al Gobierno para enfrentar contingencia, en Mendoza

Un grupo de ciudadanos de Nogales, Mendoza y Acultzingo, adheridos a la organización civil Alianza Ciudadana, se manifestaron la tarde de este viernes cerrando la circulación de avenida Hidalgo, a la altura de Palacio Municipal, para exigir al Gobierno Municipal y Estatal apoyos para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.



Con pancartas, los manifestantes denunciaron la falta de apoyos de parte de Senadores y Diputados, así como de instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para hacer frente al desempleo y cierre de establecimientos.



Exhibieron el cierre del tianguis de los días martes en Ciudad Mendoza, lo que ha traído afectaciones a la economía de ciudadanos de Nogales, Acultzingo, Orizaba y Huiloapan, por citar algunos destinos de donde llegan para trabajar en el centro de la cabecera mendocina.



Señalan que decenas de familias han sido afectadas en su economía y se ven en la difícil situación de no llevar qué comer a sus hogares; sin embargo, la queja directa es el cierre de espacios para la venta de productos diversos.



No obstante, voceros del Comité Municipal de Salud señalaron que las disposiciones estatales han sido claras, ante el repunte de casos de COVID-19 en municipios circunvecinos, como Orizaba e Ixtaczoquitlán y que ha sido gracias a las acciones oportunas emprendidas en Ciudad Mendoza, que no se han dado casos de la enfermedad.



Indicaron que se han aplicado más de 70 acciones preventivas, con recursos económicos del municipio, pues no han recibido del Estado ni Federación recursos para hacer frente a la contingencia y que en el caso de la distribución de despensas, se han llevado a cabo dos entregas pero son exclusivas para ciudadanos que viven en ese municipio.



Asimismo, señalaron que la disposición de que los tianguis permanezcan cerrados continuará por disposiciones de la Secretaría de Salud y Gobernación Federal, sumadas a las peticiones del Estado para este fin de semana.