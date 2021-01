Comerciantes exigen que medidas sanitarias se apliquen “parejo” en Coscomatepec

Vendedores del parque “Constitución”, en el corazón de este Pueblo Mágico de las Altas Montañas, lamentan que las autoridades municipales que preside el alcalde Serafín González Saavedra no sean parejos con las medidas que implementan para controlar la pandemia del COVID-19, porque mientras por un lado cierran el centro a la movilidad durante el fin de semana, por otro la secretaria del Ayuntamiento, Marisol Tlamanca Gómez, hace fiestas privadas sin las medidas sanitarias adecuadas.Margarita Trejo, vendedora de una de las “casitas” que ofrece frituras y dulces en uno de los pasillos del parque cubierto por palmeras con un kiosco del siglo XIX, expuso molesta que “a nosotros nos cierran y hasta acordonan para que nadie pase y ella el sábado pasado tuvo una gran fiesta con muchos invitados. Eso no se vale, porque las medidas deben ser para todos y las autoridades municipales deben de poner el ejemplo”, aseveró.Comentó que la pandemia que se inició hace más de 11 meses en el país les ha afectado sobremanera porque la gente dejó de visitar la parroquia de San Juan Bautista, el Palacio Municipal, los portales y la plazuela “Miguel Hidalgo” por lo que sus ventas mermaron “y ahora que ya se empezó a reactivar todo, nuevamente los cierres nos vienen a afectar”, expuso.En San Juan Coscomatepec las autoridades sanitarias han informado, con corte al 27 de enero de 2021 que existen 94 casos confirmados de COVID-19, 11 personas fallecidas por esta enfermedad y 25 sospechosos.“Esta pandemia nos afectó muchísimo en el 2020 y ahora en este nuevo año, el viernes, sábado y domingo cerraron sin que nos avisaran y teníamos mucho producto. El chicharrón y la papa se ‘rancian’ con dos o tres días que esté el calor y como lo dejamos aquí adentro claro que afecta mucho eso. Por eso sí nos afectó mucho y desgraciadamente no tenemos un apoyo de un Presidente o nunca nos da la cara para decirnos lo que va a pasar”.Margarita Trejo lamentó que el encargado de Comercio, Joaquín Castro, no haya dado a conocer las medidas con anticipación. “El comunicado supuestamente salió el jueves en la tarde. El señor de Comercio, Joaquín Castro, tenía supuestamente el comunicado. ¿Por qué no nos mandó un mensaje? Nos hubiera dicho algo para no comprar mercancía pero nunca nos dijo nada”.Además, expuso que las autoridades locales nunca les han apoyado en nada, desde que inició la pandemia en marzo de 2020. “No les estamos pidiendo dinero, pero sí hay manera de que nos ayuden con una despensa, con cubrebocas, con gel. Pero no, no te dan nada”, lamentó.“Yo he sido afectada dos veces. En la primera vez que nos cerraron como tres meses, entraron aquí a la casita y me robaron las cosas. Ahorita el jueves cerramos y el viernes yo me voy y dejo mis cosas aquí y me abrieron mi casita otra vez. Fui y comenté y me dijeron que ya era mucha casualidad que nada más a mí, cada vez que cerramos me pasa lo mismo y no nada más a mí, a los demás compañeros nos ha afectado demasiado”, agregó.Además de la falta de clientes por el confinamiento, el robo a su local y el nulo apoyo de las autoridades municipales, Margarita tiene que pagar mil pesos por derecho de piso, venda o no venda sus productos.“Hay veces que no vendes. Ahorita no nos han mandado a traer para el pago. Nos cobran mil pesos por el permiso de piso en estas casitas que tenemos gracias a la donación que nos hizo el exalcalde Manuel Álvarez. Pero ahorita nos cobran mil pesos mensuales, los tengas o no los tengas”.“Ahorita por la pandemia según nos condonaron pero no es así, porque nos hicieron firmar unos documentos que según ellos pusieron ese dinero y que no sé qué. Según nos cobraron 700 y los meses que restaban de la pandemia. Ahorita no nos han mandado a traer pero no han de tardar porque el Gobierno cobra y ellos quieren que uno les esté pagando y no son de las personas que te dan la cara”.“Fui a ver a Marisol Tlamanca con una compañera y le dijimos que estábamos afectados y ¿qué cree que me contestó?: ¡Pues busca en Internet y vende tus cosas por Internet! ¡O vende por Whats! Y le dije: pues si me pones saldo sí lo vendo, pero si no tengo saldo y a poco piensas que una persona te va a decir tráeme dos bolistas de chicharrón que son a cinco pesos, también hay que caer en razón”, expuso.“Me tienen por revoltosa porque siempre voy a ver por las demás y siempre que va uno te tiran el avionazo. Yo le dije: ‘Dame un espacio aunque sea en la banqueta, por mi producto que tengo’. Y ella me contestó que en la banqueta no quería nada. Yo tengo fotos que aquí estaban vendiendo en las banquetas otras personas. Nosotros somos los afectados. Dicen que estamos en zona VIP y por eso esto no nos afecta pero sí nos afecta porque desgraciadamente no tenemos un apoyo que (digan): ‘porque no vendiste, mira, aquí tienes una despensa aunque sea’. No le pido gran cosa, nada, nada. A nosotros los de las casitas nunca nos dan nada”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund