Comerciantes ignoran a COFEPRIS y abren sus negocios, en Poza Rica

Los negocios establecidos e informales recibieron notificación por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) este lunes para que cerraran puertas los que manejan ramo de productos no esenciales, sin embargo varios no acataron la indicación, cuando se advirtió que habrá clausura a quien infrinja.



Luego de un operativo de tipo informativo para los dueños y responsables de negocios formales e informales que ofrecen servicios y productos no esenciales, con personal de COFEPRIS y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, así como elementos de la Policía Estatal y del Gobierno Municipal, se indicó que se tendría que aplicar el cierre de negocios por una semana, para coadyuvar a reducir los índices de contagio de coronavirus en la ciudad, considerada en semáforo rojo.



Algunas tiendas si cumplieron con las medidas restrictivas en el retroceso de resguardo, pero otros dedicados a la venta de productos como ropa o accesorios de celulares, abrieron sus puertas.



El personal de COFEPRIS prometió que esta semana retornará sin aviso previo para verificar quienes cumplirán la indicación, ya que se informó sobre las medidas drásticas bajo clausuras para quien no acate las decisiones de las autoridades para evitar riesgos a la población.



El recorrido realizado este día fue por las calles del primer cuadro de la ciudad, donde las imágenes pueden mostrar la decisión de los comerciantes pozarricenses, luego que han reclamado reiniciar sus actividades ante la recesión económica que les afecta, como estrago del confinamiento que respetaron por más de dos meses.