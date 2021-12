Comerciantes informales no se quieren ir del Tranvía de Veracruz Puerto

Comerciantes que se instalaron un bazar en el Tranvía del Recuerdo, en la ciudad de Veracruz, advirtieron que no se moverán de la zona a pesar de que el Ayuntamiento colocó una cerca de madera en las inmediaciones.Explicaron que llegaron a vender desde hace un año por necesidad, ya que se quedaron sin empleo debido al confinamiento por el COVID-19 y afirman ser población vulnerable como madres solteras, estudiantes y adultos mayores.Ahora aseguran que colgarán sus productos en las tablas que colocaron, así como carteles de protesta.“Comenzamos a vender por la necesidad y la economía porque con la pandemia muchos y en especial yo me quedé sin trabajo y pues aquí no es mucho pero es poco para ayudar a la familia, tengo una nieta, una hija que es viuda y yo”, dijo Isabel.Cuestionados sobre la negativa de pagar el permiso para la venta, señalan que buscaron regularizarse pero la Dirección de Comercio municipal nunca les dejó claro cuánto deberían de pagar.Les dijeron que debían cumplir con 6 mil pesos pero no especificaron de qué forma, por ello, evadieron el cumplimiento.“Hubo intentos de negociación a la cual nos abstuvimos, la mayoría eran respuestas de una reubicación, respecto a faltar ciertos días, en general intentos de negociación porque pagáramos permisos por cantidades exorbitantes, eran 6 mil pesos, nunca dijeron si por personal o por el bazar pero se sospecha que era por personal”, dijo Yoa.Las integrantes del bazar en donde se vende ropa usada y manualidades, señalan que antes de que llegaran estaba en peores condiciones.“La mala imagen que dicen, es la mala imagen que tienen otros bazares pero que a diferencia, ellos pagan permisos y derechos de piso, no comprendemos qué es lo que dicen que hace ver mal al Centro de Veracruz siendo que ha estado en condiciones deplorables desde hace muchísimo tiempo, antes este lugar estaba abandonado, repleto de basura”, dijo Yoa.Agregaron que representan la imagen de pobreza y de poca estabilidad económica que existe y es lo que molesta a las autoridades municipales y al comercio formal.