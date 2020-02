Comerciantes piden que Sacerdotes dejen a creyentes vestir al niño Dios como gusten

Comerciantes de diversos productos religiosos entre estos la vestimenta del niño Dios, consideraron que los sacerdotes no deben regañar a las personas que visten mal a la imagen, de igual forma dijeron que este año la gente está comprando ropa más económica por la situación complicada.



"Es que esto es parte de la evangelización que los sacerdotes deben hacer, porque la gente tiene la fe sobre una imagen y ante ello quieren vestirlo así y es que son personas que no van a misa y lo visten como San Judas Tadeo u otros Santos y los regañan".



Apuntó que lo único que generan los padres es ahuyentar a los fieles que con devoción acuden, pero se regresan a casa con un regaño. "Si no los evangelizan de buena manera no regresan y se quejan los padres, pero cuando van pedimos que se acerquen a decirles cómo se hacen las cosas".



Indicaron que la vestimenta que la gente usa más para vestir al niño es la de bebé o la blanca como si fuera de bautizo.



Los costos de las vestimentas van desde 100 hasta los 400 pesos; pero las del año pasado cuestan 60 pesos y la gente las están comprando.