Comerciantes repudian cierre de avenida principal, en Las Trancas; es “la estocada final”

Comerciantes de Las Trancas, en Emiliano Zapata, se manifestaron para exigir que se retiren los cierres implementados por autoridades a partir de este miércoles en la calle principal de dicha localidad.



Por varios minutos mantuvieron bloqueada la circulación de la carretera Xalapa-Veracruz, para rechazar esta medida aplicada para reducir la movilidad ante la contingencia de COVID-19.



A decir de los manifestantes, las medidas tomadas por el Gobierno del Estado perjudican a los pequeños comerciantes, quienes aseguran no contar con ningún tipo de apoyo.



“Nosotros sólo pedimos que nos dejen trabajar, estas medidas han sido para nosotros la estocada final porque no dejan pasar a la gente y esto nos deja sin clientes, cuando ya de por si se han visto afectadas las ventas”, aseguró uno de los inconformes.



Fue alrededor de las 11:00 horas, cuando decidieron plantarse sobre el arroyo vehicular a la altura de la Plaza Xanat y así exigir a las autoridades que intervengan para poder continuar con sus negocios.



“Pedimos que reconsideren esas medias, entendemos que estamos en una situación complicada con esta pandemia pero queremos que también nos entiendan y se pongan en el lugar de nosotros, ¿qué haremos si no dejan pasar a la gente a esta zona? ¿De qué vamos a vivir?”, dijo otro de los comerciantes.



Después de algunos minutos de manifestación, personal de Política Regional arribó para dialogar con los manifestantes y de este modo tratar de llegar a un acuerdo, logrando que se reanudara la circulación en la carretera alrededor del medio día.



Los comerciantes y las autoridades acordaron entablar una mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo que favorezca a los inconformes y de este modo no se retome el bloqueo que por varios minutos causó afectaciones a la circulación.