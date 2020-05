Comerciantes sanitizan locales y pasillos del mercado Revolución, en Córdoba

Como medida de prevención por el COVID-19 locatarios del mercado Revolución sanitizaron calles aledañas, pasillos y cortinas del zoco.



Además, a partir de hoy no se permite el ingreso de personas sin cubrebocas, personas de la tercera edad y niños, señaló Elías Castro Palacios, representante de comerciantes.



"Fue un acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria y autoridades municipales para hacer frente a la contingencia sanitaria, hay que cuidarnos y cuidar a la ciudadanía", declaró.



En entradas y salidas se ha colocado gel antibacterial y se les informa a los clientes que no hay acceso sin cubrebocas, lo cual va sido tomado de buena manera por los clientes.



Agregó que han ido en aumento las ventas a domicilio, se benefician los comerciantes y también los taxistas pues envían la mercancía a sus clientes en este servicio y únicamente pagan la corrida sin aumento de tarifa.



Mencionó que el mercado seguirá abierto ofreciendo productos de primera necesidad, alimentos, frutas, verduras, carnes, lácteos y alimentos preparados, desconocen si cerrarán áreas que expenden discos, películas, regaños y flores, pero esperan no haya aglomeraciones para este fin de semana que se celebra el Día de las Madres.