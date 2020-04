Comercios de Coatepec incumplen con horario restringido por contingencia

El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales, informó que hasta el momento no se ha sancionado a ningún negocio por incumplir los horarios establecidos por la contingencia ni por no seguir las medidas de prevención.



“Se está verificando que se respete el horario en los restaurantes, que sólo hasta las 6 de la tarde trabajen con comensales y de 6 en adelante sólo para llevar, eso se verifica; el parque, las taquerías, los salones de eventos y gimnasios se están verificando”, detalló.



No obstante, admitió que hay algunos comerciantes que han hecho caso omiso y no han respetado el horario pero diariamente se les verifica y se les invita a seguir las indicaciones.



“No ha habido sanciones y aparte, seguimos trabajando con invitación más que con la imposición. No están cumpliendo al cien por ciento porque nos encontramos a algunos que nos fallan. Por un rato, se les olvida o tratan de sorprendernos pero diariamente hacemos recorridos de 9 a 11 de la noche para verificar”, explicó.



Indicó que el Parque Municipal continúa cercado; sin embargo, los vendedores de comida siguen colocándose pero en este caso, dijo, se vigila que no tengan un grupo numeroso de comensales y en caso de que así sea, es la Policía Municipal a quien le compete retirarlos.



“El Parque sigue cercado, los vendedores de alimentos están funcionando hasta las 6 de la tarde y sólo con un comensal, a partir de las 6 de la tarde están vendiendo para llevar, no hay comensales ni se permite, aunque es difícil controlar en ese sentido, le corresponde a Seguridad Pública retirar a las personas que estén ahí”, concluyó.