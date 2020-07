Comercios de Coatepec no acatan medidas sanitarias, acusan pobladores

Algunos pobladores coatepecanos denunciaron que varios negocios ubicados en la zona del mercado municipal no están acatando las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19.



Según los habitantes, las áreas correspondientes del Ayuntamiento deben aplicar sanciones como ya lo han informado, pues de lo contrario los contagios continuarán.



Detallaron que han acudido a locales donde los empleados no usan cubrebocas, no mantienen distancia y tampoco cuentan con gel antibacterial para los clientes.



Ejemplificaron algunos negocios como tortillerías, carnicerías, panaderías y queserías, en los que se ha observado el incumplimiento de las medidas sanitarias.



“En la carnicería lo usan de manera inadecuada, les pregunté ¿por qué lo usan mal? Y me dicen que sienten que se ahogan y en los quesos no hay gel”, explicó un cliente.



“En la panadería algunos días usan cubrebocas y hasta caretas y otros días no, las señoras que venden tortillas no usan cubrebocas, así nunca cambiará nuestro semáforo, debemos cuidarnos todos”, expresó otra persona.



Por lo anterior, pidieron a las autoridades se apliquen o endurezcan las sanciones a los comerciantes, así como a los pobladores que se rehúsan a cuidarse.