Comercios de Orizaba apoyarán campaña “Si no traes cubrebocas, no te despacho”

Tras apoyar las decisiones que se tomaron por parte del Consejo Municipal de Protección Civil de Orizaba, el sector empresarial iniciará de la mano de autoridades municipales la campaña: "Si no traes cubrebocas no te despacho".



Los representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba; Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA) de Orizaba y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Orizaba-Córdoba; Francisco Jiménez, Octavio Gracián y Luis Cruz, respectivamente, dijeron que a partir de ahora pedirán a cada uno de sus clientes el apoyo para poderles atender y este consiste de usar el cubrebocas, utilizar gel, limpiarse sus suelas de zapato en los tapetes sanitizantes y la sana distancia.



Para poder reforzar estas acciones con las cuales están de acuerdo los empresarios, el Ayuntamiento les otorgará los cartelones con una infografía, que colocarán en sus negocios, los cuales contendrán información y las disposiciones sanitarias que la nueva normalidad exigen para aplicar en los comercios.



Asimismo, en las carteleras municipales se colocarán mensajes que fortalezcan estas acciones de la nueva normalidad.



Tanto la autoridad municipal como los empresarios coincidieron que: "a partir de ahora los ciudadanos son los responsables de que se contagien o no se contagien".



Y es que también dijeron que mucha gente de municipios de la región acuden a hacer sus compras a Orizaba, lo cual aumenta exponencialmente el factor de transmisión.



"El tema es así: si no tienes cubrebocas no te despacho, quizá suena agresivo, pero debe ser así", dijeron los empresarios.